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Коронавірус викликає патології серця: виявляють у 62% госпіталізованих

Четвер 29 жовтня 2020 14:14
Коронавірус викликає патології серця: виявляють у 62% госпіталізованих
Коронавірус викликає патології серця (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Коронавірусна інфекція здатна вплинути на роботу серцевого м'яза

Коронавірус може викликати не тільки патології серця – він також впливає і на інші внутрішні органи людини. Якщо раніше лікарі говорили, що наслідки коронавіруса багатьом доведеться відчувати наступні 2-3 роки після перенесення хвороби, то зараз вони говорять про патології, з якими людині, можливо, доведеться жити все життя. Нове дослідження показує, що інфекція викликає ушкодження серця, пише Journal of the American College of Cardiology.

Міокард (серцевий м'яз) може пошкоджуватися в результаті запалення або порушення кровопостачання. Біомаркери пошкодження міокарда – підвищення рівня білка тропоніна в крові. Цей стан зустрічається при інфаркті або міокардиті. Часто такі діагнози медикам доводиться ставити, коли біомаркери супроводжуються супутньою симптоматикою. Якщо симптомів немає, мова йде просто про пошкодження.

Які патології серця викликає COVID-19

Вчені провели УЗД серця понад 305 учасникам дослідження. Всі вони були госпіталізовані з коронавірусом та у 190 з них спостерігався високий рівень тропоніна, що говорило про пошкодження серцевого м'яза. Згідно з дослідженням, близько 62% госпіталізованих з COVID-19 мали пошкодження серця.

Дослідники виявили такі тривожні симптоми у цих пацієнтів:

  • порушення роботи правого шлуночка (може бути пов'язано з дихальною недостатністю та емболією легеневої артерії) – у 26,3%;
  • локальні порушення рухів стінки лівого шлуночка (ознака інфаркту) – у 23,7%;
  • дифузна дисфункція лівого шлуночка (ознака серцевої недостатності та міокардиту) – у 18,4%;
  • рідина в порожнині перикарда, зовнішньої оболонки серця (може ускладнювати скорочення серця) – у 7,2%

Близько 18,6% померлих від коронавіруса мали пошкодження міокарда. При цьому без проблем з серцем помирало 5,2% хворих.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, що відбувається з хворими, які безсимптомно переносять коронавірус.

Також ексзаступник міністра охорони здоров'я розповіла, що коронавірус залишиться з нами назавжди, і кожен рік будуть нові штами.

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