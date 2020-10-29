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Коронавирус вызывает патологии сердца: выявляют у 62% госпитализированных

Четверг 29 октября 2020 14:14
Коронавирус вызывает патологии сердца: выявляют у 62% госпитализированных
Коронавирус вызывает патологии сердца (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Коронавирусная инфекция способна повлиять на работу сердечной мышцы

Коронавирус может вызывать не только патологии сердца – он также влияет и на остальные внутренние органы человека. Если раньше врачи говорили, что последствия коронавируса многим придется ощущать последующие 2-3 года после перенесения болезни, то сейчас они говорят о патологиях, с которыми человеку, возможно, придется жить всю оставшуюся жизнь. Новое исследование показывает, что инфекция вызывает повреждения сердца, пишет Journal of the American College of Cardiology.

Миокард (сердечная мышца) может повреждаться в результате воспаления или нарушения кровоснабжения. Биомаркеры повреждения миокарда – повышение уровня белка тропонина в крови. Это состояние встречается при инфаркте или миокардите. Часто такие диагнозы медикам приходится ставить, когда биомаркеры сопровождаются сопутствующей симптоматикой. Если симптомов нет, речь идет просто о повреждениях.

Какие патологии сердца вызывает COVID-19

Ученые провели УЗИ сердца более 305 участникам исследования. Все они были госпитализированы с коронавирусом и у 190 из них наблюдался высокий уровень тропонина, что говорило о повреждении сердечной мышцы. Согласно исследованию, около 62% госпитализированных с COVID-19 имели повреждения сердца.

Исследователи выявили следующие тревожные симптомы у этих пациентов:

  • нарушение работы правого желудочка (может быть связано с дыхательной недостаточностью и эмболией легочной артерии) – у 26,3%;
  • локальные нарушения движений стенки левого желудочка (признак инфаркта) – у 23,7%;
  • диффузная дисфункция левого желудочка (признак сердечной недостаточности и миокардита) – у 18,4%;
  • жидкость в полости перикарда, наружной оболочке сердца (может затруднять сокращение сердца) – у 7,2%.

Около 18,6% умерших от коронавируса имели повреждения миокарда. При этом без проблем с сердцем умирало 5,2% больных.

Напомним, ранее мы рассказали, что происходит с больными, которые бессимптомно переносят коронавирус.

Также экс-замминистра здравоохранения рассказала, что коронавирус останется с нами навсегда, и каждый год будут новые штаммы.

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