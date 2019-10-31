Яка небезпека чекає українців на заробітках у Китаї: за що можуть посадити у в'язницю

Українці активно освоюють поїздки на заробітки в Китай і ринок Піднебесної дуже широкий – від роботи на фабриках до роботи викладачами англійської мови. Проте в Китаї досить суворі закони щодо нелегальних працівників і справа може не обмежитися лише великим штрафом.

Як повідомляє видання "Сьогодні", молоді українці їдуть на роботу в Китай практично відразу після закінчення вищого навчального закладу в Україні. Петро Дмитренко познайомився з майбутньою дружиною в Пекіні, в місцевому музеї Тараса Шевченка. Щоб залишатися поруч з коханою, він влаштувався в тренінговому центр вчителем англійської мови.

"Є викладач китаєць, є викладач іноземець. Кілька годин триває заняття з викладачем китайцем, і одну годину – з іноземцем", - розповів Дмитренко.

Він зазначив, що українських викладачів шукає кожен п'ятий роботодавець в Китаї. В основному їх цікавлять викладачі англійської мови, так як китайці освоюють торгівлю і бізнес з іншими країнами – без англійської це майже неможливо.

"Сума, яку ви можете заробити в Китаї, залежить від того, як ви вмієте вести переговори. Конкретно я заробляв $2000", - додав Дмитренко.

Проте, як стверджують співробітники кадрових агентств, у Китай в основному, запрошують працювати нелегально і це може завдати чимало проблем. Найсуворіше покарання для нелегала – тюремний строк. Також активно депортують або накладають штрафи, які в перерахунку на гривні становлять десятки тисяч. За всіма іноземцями в Китаї дуже ретельно стежать.

"У поліції є досьє абсолютно на кожного. Вони приходять з телефоном, натискають кілька кнопочок і у них на екрані виводиться абсолютно вся інформація про іноземця", - повідомив Дмитренко.

Є й інші підводні камені. Крім викладачів в Китаї цінуються працівники в сфері торгівлі, українські моделі і артисти. Середній заробіток в Піднебесній набагато вище, ніж в Україні, але і витрати більше.

Оренда кімнати та комунальні послуги в перерахунку на гривні – близько 9 тисяч. Продукти – близько 7 тисяч, якщо купувати звичні для українця продукти – навіть більше. Авіапереліт в одну сторону – 15 тисяч гривень.

Як пояснює дружина Дмитренко Мейхун, українських працівників у Китаї люблять, так як вони дуже розумні.

"Українці дуже розумні і важко працюють, ось чому вони подобаються китайським роботодавцям", - говорить Мейхун.