У Кабміні розповіли про зміни в плані вакцинації від коронавірусу

В Україні внесуть зміни в план щеплень від коронавірусу, оскільки в країну сьогодні має прийти партія вакцин китайської компанії Sinovac Biotech в кількості 200 тисяч доз із замовлених 1 915 000.

Про це 25 березня заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу " Україна 24 ".

Чиновник зазначив, що план вакцинації від COVID-19 був представлений МОЗ досить давно, і з понеділка були відкриті стаціонарні пункти, де роблять щеплення.

За його словами, нова вакцина CoronaVac буде розповсюджуватися аналогічно до попередньої - Covishield.

"Будь-які інші вакцини, які будуть чи в рамках ініціативи COVAX, чи в рамках двосторонніх контактів, будуть розповсюджуватися відповідно до плану вакцинації", - додав Немчінов.

Він також наголосив, що в міністерстві охорони здоров'я опрацьовували зміни в плані вакцинації українців. Таким чином, до щеплень, зокрема, хотіли допустити такі групи ризику, яким передбачалася вакцинація на більш пізніх етапах:

патрульні поліцейські

прикордонники, які несуть службу в пунктах пропуску

шкільні вчителі молодших класів.

"Можливо, МОЗ внесе зміни до свого наказу, яким затверджений план вакцинації. І це поки що єдине з того, що комунікувалося як можлива зміна. А решта все планово", - сказав Немчінов.