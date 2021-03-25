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У Кабміні розповіли про зміни в плані вакцинації від коронавірусу

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 15:02
У Кабміні розповіли про зміни в плані вакцинації від коронавірусу Фото: вакцинація від коронавірусу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні внесуть зміни в план щеплень від коронавірусу, оскільки в країну сьогодні має прийти партія вакцин китайської компанії Sinovac Biotech в кількості 200 тисяч доз із замовлених 1 915 000.

Про це 25 березня заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Чиновник зазначив, що план вакцинації від COVID-19 був представлений МОЗ досить давно, і з понеділка були відкриті стаціонарні пункти, де роблять щеплення.

За його словами, нова вакцина CoronaVac буде розповсюджуватися аналогічно до попередньої - Covishield.

"Будь-які інші вакцини, які будуть чи в рамках ініціативи COVAX, чи в рамках двосторонніх контактів, будуть розповсюджуватися відповідно до плану вакцинації", - додав Немчінов.

Він також наголосив, що в міністерстві охорони здоров'я опрацьовували зміни в плані вакцинації українців. Таким чином, до щеплень, зокрема, хотіли допустити такі групи ризику, яким передбачалася вакцинація на більш пізніх етапах:

  • патрульні поліцейські
  • прикордонники, які несуть службу в пунктах пропуску
  • шкільні вчителі молодших класів.

"Можливо, МОЗ внесе зміни до свого наказу, яким затверджений план вакцинації. І це поки що єдине з того, що комунікувалося як можлива зміна. А решта все планово", - сказав Немчінов.

Раніше повідомлялося, що українці можуть залишитися без вакцин від COVID-19 через те, що Індія тимчасово призупинила експорт вакцини Oxford-AstraZeneca через зростання випадків захворювання в країні.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ Максим Степанов розповів, через скільки днів формується імунітет після вакцинації.

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