Кабмін затвердив казкові надбавки лікарям: хто їх отримає

Зарплата лікарів в Україні найближчим часом підніметься лише у медиків
Зарплата лікарів в Україні зросте через коронавірус на 300%. При цьому у кабміні уточнили, за якими правилами та умовами медики отримають надбавки. Відзначається, що крім грошового бонусу медиків очікує видача захисних костюмів п'ятого рівня захисту і забезпечення лікарень ліками.
Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 24 квітня.
"Цією постановою ми визначили порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров'я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами", - заявив Максим Степанов.
За його словами, купувати медичні послуги в лікарнях люди зможуть тільки за умови можливості надання якісної медичної допомоги. У МОЗ створили кілька пакетів послуг:
Варто відзначити, що тепер заклади охорони здоров'я будуть отримувати оплату послуг через Національну службу здоров'я України.
Нагадаємо, що раніше доктор Комаровський розповів, коли скасують карантин в Україні.
Також раніше ми писали, що уряд опублікував план виходу з карантину.