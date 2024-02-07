Кольцо здоровья, пластырь-антиперспирант и еще 7 wellness-гаджетов, которые существенно улучшат вашу жизнь

Современные технологии позволяют создавать умные и полезные wellness-гаджеты по уходу за телом и организмом.

При подготовке материала были использованы следующие источники: OuraRing, MyBrella, OtoSet, YourDaye, FaceGym, HigherDose, DentalMonitoring, CurrentBody, LLSkinShop.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде лучших wellness-гаджетов, которые сохранят здоровье и красоту.

Кольцо здоровья от OURA

Финская компания Oura Health создает умные и стильные кольца, которые способны отслеживать показатели сна, физической активности, частоту дыхания, пульс и даже менструальный цикл.

Все полученные таким гаджетом данные отображаются в специальном приложении Oura.

Такое кольцо - красивое и многофункциональное (скриншот: ouraring.com)

Пластырь-антиперспирант от Candesant Biomedical

Биотехнологическая компания Candesant Biomedical создает медицинские гаджеты для неинвазивного лечения разных заболеваний.

Одной из самых популярных ее разработок можно считать пластырь Brella SweatControl Patch для снижения чрезмерной потливости в области подмышек.

Такой гаджет может быть полезен людям с гипергидрозом (повышенным потоотделением), ведь быстро и легко блокирует работу потовых желез.

В то же время пользоваться им постоянно нельзя, ведь потоотделение - важный для организма процесс, регулирующий нашу температуру и выводящий токсины.

Этот пластырь работает с помощью технологии целевого щелочного термолиза (фото: mybrella.com)

Наушники для чистки ушей от OtoSet

Медицинский стартап OtoSet разработал уникальные автоматизированные наушники, помогающие очистить уши от серы.

Они оснащены прозрачными емкостями для специального раствора, попадающего в уши при нажатии кнопки и разрушающего ушную серу, а также камерами для грязного раствора, который откачивается с помощью помпы.

Следует отметить, что прежде чем использовать этот гаджет, нужно проконсультироваться с врачом и обсудить возможные противопоказания.

Прибор вымывает ушные пробки по тому же принципу, что и врачи (фото: otoset.com)

Тампон для обнаружения инфекций от Daye

Гинекологический стартап Daye вышел на рынок с тампоном для женщин, содержащим каннабидиол для снятия менструальной боли.

Спустя некоторое время компания разработала еще один уникальный продукт - тампон, который по результатам анализа микрофлоры влагалища обнаруживает молочницу, бактериальный вагиноз, склонность к раку, инфекции, а также уровень фертильности.

Это изобретение имеет вид обычного тампона и позволяет провести обследование в домашних условиях. Для получения результатов использованный тампон нужно упаковать в стерильный контейнер и отправить в лабораторию Daye.

Результаты поступят через несколько дней в виде SMS-сообщения

Это изобретение пригодится тем, кто хочет избежать лишнего похода к врачу (фото: yourdaye.com)

LED-девайс для борьбы с прыщами от FaceGym

Бренд FaceGym создает различные бьюти-гаджеты для ухода за кожей и лицом (LED-маски, мезороллеры, скребки для массажа лица и т.д.).

Недавно компания создала светодиодный прибор Acne Light Shot, который помогает коже, поврежденной акне - снимает воспаление и уменьшает вероятность появления прыщей в будущем.

Этот гаджет не заменит комплексное лечение, однако может облегчить ситуацию.

Работа светодиодного устройства базируется на световой терапии (фото: facegym.com)

Сауна-одеяло от HigherDose

Wellness-бренд HigherDose производит инфракрасные сауны для гостиниц и оздоровительных центров, а также сауны-одеяла для домашнего использования.

Такие "одеяла" позволяют получить эффект сауны не выходя из дома благодаря инфракрасному излучению и встроенным элементам нагрева.

Они могут пригодиться для восстановления мышц после тренировок, очищения пор, снятия стресса, улучшения сна и просто полезного отдыха.

Прекрасный релакс и полезная процедура одновременно (фото: higherdose.com)

Капа-фотоаппарат от Dental Monitoring

Платформа для стоматологической онлайн помощи Dental Monitoring была запущена еще в 2014 году. Впоследствии она взялась за разработку девайсов, упрощающих лечение заболеваний ротовой полости.

В 2021 году компания представила капу-фотоаппарат Scan Box Pro, позволяющую пациентам фотографировать свою полость рта и отправлять профессиональные снимки стоматологам - для удаленного первичного осмотра.

Гаджет работает "в паре" с одноименной программой для пациентов и врачей.

Этот гаджет позволяет определить состояние полости рта онлайн (скриншот: dentalmonitoring.com)

Шлем для роста волос от CurrentBody

Компания CurrentBody начала свою деятельность в качестве официального разработчика гаджетов Clarisonic для очищения кожи от L'Oreal, но впоследствии начала выпускать LED-маски для лица под собственным брендом.

Кроме того, CurrentBody представила светодиодный шлем Skin LED Hair Regrowth Device для стимуляции роста волос на голове. Его работа основана на низкоинтенсивной лазерной терапии.

Он не лечит выпадение волос, однако стимулирует их рост и увеличивает прочность.

LED-свет определенной мощности активирует рост волос (фото: currentbody.com)

Зеркало для проверки эффективности SPF-кремов от L&L Skin

Компания L&L Skin специализируется на гаджетах для ухода за кожей лица и тела. Одним из ее продуктов является зеркало UV Magic Mirror, способное определить, защищена ли кожа от ультрафиолетового излучения.

Гаджет создан для проверки эффективности SPF-кремов, предназначенных для защиты кожи от солнечных лучей (профилактики рака и преждевременного старения).

Это небольшое зеркальце оснащено специальными камерами, которые делают SPF-покрытие "видимым" и позволяют увидеть, имеется ли на всех участках кожи защитный крем.

Умное зеркало помогает ухаживать за кожей (фото: llskinshop.com)