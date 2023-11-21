"Кабина достаточно тесная": украинский пилот Мунфиш рассказал про обучение на F-16

Некоторым украинским пилотам, инженерам и техникам представился уникальный случай пройти обучение на американских самолетах F-16. Своим опытом овладения многоцелевым истребителем поделился летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Moonfish - Мунфиш.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN рассказывает, что известно об особенностях подготовки украинского военного летчика на F-16.

Преимущества F-16

F-16 Fighting Falcon - одномоторный легкий многоцелевой истребитель, разработанный компанией General Dynamics для Воздушных сил США. Созданный сначала как дневной истребитель для получения преимущества в воздухе, он со временем превратился в многопогодный многоцелевой самолет.

По словам украинского пилота, F-16 - "швейцарский армейский нож". Он эргономичен, более совершенен (чем советские самолеты) с точки зрения авионики (электронных систем) и прост в управлении и интерфейсе.

Мунфиш объяснил, что программное обеспечение на F-16 постоянно совершенствуется, тогда как на советских МиГ-29 и Су-27 оно - с конца 1980-х годов, когда эти самолеты разрабатывались.

"В тот период дроны существовали только в научно-фантастических книгах... Тогда никто не считал дроны серьезной угрозой, которую можно уничтожить истребителями", - добавил летчик и отметил, что F-16 - "очень хорошее оружие, которое может выполнять какую угодно миссию".

По словам военнослужащего, этот истребитель может:

обеспечивать воздушное прикрытие наземных войск

атаковать наземные цели врага (включая объекты материально-технического обеспечения)

уничтожать самолеты противника

перехватывать ракеты и т.п.

Срок подготовки

На полноценную подготовку пилота истребителя F-16 могут уйти годы.

Однако украинские военные летчики проходят "ускоренный" курс обучения. Им для овладения этой машиной дается около полугода.

"У нас было бы много времени, чтобы полностью изучить реактивный самолет, в мирное время. Однако у нас нет времени", - признал Мунфиш.

В то же время он уточнил, что предоставленного времени вполне достаточно для того, чтобы освоить базовые возможности F-16, необходимые Украине.

Наши пилоты и наземные экипажи должны пройти формальное обучение для управления реактивными самолетами, чтобы лучше работать с ними, когда получат такую возможность (США обязались одобрить передачу Киеву истребителей четвертого поколения).

Формат обучения

Обучение на F-16 отличается от советских самолетов (как теория, так и практика).

Мунфиш, ранее бывший командиром эскадрильи истребителей МиГ-29 советской разработки, рассказал, что уже "переехал" из симулятора в кабину настоящего истребителя.

В то же время, летчик признался, что к этому нужно немного привыкнуть, ведь "кабина пилота - достаточно тесная".

"F-16 - очень маневренный. Это стимулирует пилотировать в агрессивном стиле", - добавил он.

По мнению пилота, если бы F-16 были переданы Украине уже сейчас, одной из главных задач стало бы отражение волны российских беспилотников и ракетных атак.

Необходимые навыки

При отборе пилотов для обучения на долгожданных самолетах F-16 командование обращало внимание на ряд основных критериев:

возраст летчика

его опыт

уровень знания английского языка

Мунфиш уточнил, что требования по английскому - очень высокие.

Украинский военный добавил, что продолжает обучение на F-16 ради своих побратимов (как павших в боях с врагом, так и до сих пор воюющих за нашу свободу).

"Даже если предположить, что война закончится завтра, мы все понимаем, что это будет только период ожидания следующего раунда... Мы должны создать должную воздушную мощность с западными реактивными самолетами и эффективно обученным персоналом. Это будет самым большим сдерживающим фактором - чтобы 24 февраля не повторилось", - подытожил он.