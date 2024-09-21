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Кийзлики: рецепт кабачковых дерунов с Закарпатья, которые вы захотите готовить каждый день

Кийзлики - кабачковые деруны по-закарпатски (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Оказывается, деруны, или, как их называют на Закарпатье, кийзлики, можно готовить не только с картошкой. Другой популярный овощ для приготовления дерунов - кабачок, который добавляют к стандартным ингредиентам.

О том, как готовить кабачковые деруны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для кийзликов с кабачками

Для того чтобы приготовить закарпатские кабачковые деруны, нужны следующие продукты:

  • картофель - 600 г;
  • кабачки (или цукини) - 600 г;
  • лук - 1 шт.;
  • морковь - 100 г;
  • чеснок - 2-3 зубчика;
  • яйца - 3 шт.;
  • мука - 50 г;
  • манка - 80 г;
  • сметана - 1 ст. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить деруны с кабачками

В отличие от кабачковых блинов, для приготовления дерунов с кабачком нужен картофель. Кабачок нужно брать молодой, чтобы в нем не было косточек, а кожура была мягкой. Помойте овощ, срежьте плодоножку, а затем натрите кабачки на большой терке.

Морковь помойте, очистите от кожуры, а затем натрите на маленькой терке. Всыпьте морковь в миску с кабачком.

Присыпьте натертые кабачки с морковью небольшим количеством соли и оставьте примерно на полчаса. За это время из овощей выйдет жидкость, которую нужно слить.

После этого почистите лук, натрите его на маленькой терке, а затем смешайте с морковью и кабачком. То же самое нужно сделать с картофелем, отжав из натертого овоща жидкость.

Перемешайте овощи, добавьте соль и разбейте яйца. Добавьте сметану и перец. Очистите чеснок, раздавите его и добавьте к другим ингредиентам.


Овощная масса для кийзликов (скриншот / Закарпатська Господиня)

Добавьте манку, перемешайте массу, всыпьте муку и перемешайте еще раз. Если манки нет, можно увеличить количество муки.

Готовую массу для дерунов советуют оставить на несколько минут, чтобы манка впитала влагу. Разогрейте на сковороде масло и выложите массу. На 1 дерун нужно 1-1,5 ст. л. овощной массы.

Жарить деруны или кийзлики нужно по несколько минут с каждой стороны, до образования румяной корочки. Готовые кабачковые деруны можно выложить на салфетки, чтобы убрать жир.

Подавать дубинки с кабачком можно, как и картофельные деруны, со сметаной.

 

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить човлент по-закарпатски.

А также рассказывали, как готовить густой суп шурпу в котелке.

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