Кийзлики: рецепт кабачковых дерунов с Закарпатья, которые вы захотите готовить каждый день

Что нужно для кийзликов с кабачками

Для того чтобы приготовить закарпатские кабачковые деруны, нужны следующие продукты:

картофель - 600 г;

кабачки (или цукини) - 600 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 100 г;

чеснок - 2-3 зубчика;

яйца - 3 шт.;

мука - 50 г;

манка - 80 г;

сметана - 1 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить деруны с кабачками

В отличие от кабачковых блинов, для приготовления дерунов с кабачком нужен картофель. Кабачок нужно брать молодой, чтобы в нем не было косточек, а кожура была мягкой. Помойте овощ, срежьте плодоножку, а затем натрите кабачки на большой терке.

Морковь помойте, очистите от кожуры, а затем натрите на маленькой терке. Всыпьте морковь в миску с кабачком.

Присыпьте натертые кабачки с морковью небольшим количеством соли и оставьте примерно на полчаса. За это время из овощей выйдет жидкость, которую нужно слить.

После этого почистите лук, натрите его на маленькой терке, а затем смешайте с морковью и кабачком. То же самое нужно сделать с картофелем, отжав из натертого овоща жидкость.

Перемешайте овощи, добавьте соль и разбейте яйца. Добавьте сметану и перец. Очистите чеснок, раздавите его и добавьте к другим ингредиентам.



Овощная масса для кийзликов (скриншот / Закарпатська Господиня)

Добавьте манку, перемешайте массу, всыпьте муку и перемешайте еще раз. Если манки нет, можно увеличить количество муки.

Готовую массу для дерунов советуют оставить на несколько минут, чтобы манка впитала влагу. Разогрейте на сковороде масло и выложите массу. На 1 дерун нужно 1-1,5 ст. л. овощной массы.

Жарить деруны или кийзлики нужно по несколько минут с каждой стороны, до образования румяной корочки. Готовые кабачковые деруны можно выложить на салфетки, чтобы убрать жир.

Подавать дубинки с кабачком можно, как и картофельные деруны, со сметаной.