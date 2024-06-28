Кабачковая запеканка с куриным филе: рецепт нежирного летнего ужина

Что нужно для кабачковой запеканки с курятиной

Для приготовления такой несладкой запеканки на ужин нужны следующие продукты:

куриное филе - 300 г;

кабачок - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

яйца - 2 шт.;

сыр - 100 г;

зелень - по вкусу;

чеснок сушеный - 1 ч. л.;

хмели-суннели - 1 ч. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить запеканку с кабачками и курицей

Для этой запеканки нужно сделать овощно-мясной фарш. Сначала промойте кабачок и натрите его на терке. Очищать овощ от кожицы не обязательно, однако если вам не нравится ее вкус, кожицу можно срезать.

Добавьте в миску с кабачком примерно 0,5 ст. л. соли, подождите 15 минут, чтобы кабачок пустил сок. Жидкость нужно слить, чтобы запеканка не была слишком жидкой.

Натертый кабачок присыпьте солью (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Для мясного фарша промойте филе и нарежьте его на меньшие кусочки. Очистьте лук, нарежьте его произвольными кусочками. Затем измельчите эти ингредиенты в мясорубке.

Для приготовления кабачковой запеканки можно использовать готовый фарш, однако в этом случае лук необходимо измельчить или отдельно перекрутить на мясорубке, а затем смешать с фаршем.

Переложите фарш к натертому кабачку, убедившись, что овощ больше не выделяет жидкость.

Разбейте в смесь яйца, всыпьте сушеный чеснок и хмели-сунели, добавьте соль и перец. По желанию можно добавить зелень, например базилик, укроп или петрушку, предварительно промыв и измельчив их.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, затем выложите в небольшую форму для запекания.

Лучше выбирать стеклянную или керамическую форму - она сильнее прогревается благодаря толстым стенкам.

Выложите фарш в форму для запекания (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте блюдо выпекаться на 40 минут. В это время натрите сыр, можно брать любой, по своему вкусу, или даже несколько.

Посыпьте запеченный кабачок с фаршем натертым сыром и верните блюдо в духовку еще на несколько минут до расплавления сыра и образования золотистой корочки.