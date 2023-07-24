Кабачковая икра "как из магазина": обалденный рецепт на зиму

Кабачковая икра в магазине стоит немало, но приготовить ее можно самостоятельно, а затем лакомиться зимой.
Рецептом поделились на YouTube-канале Моє Подвір'я.
Нарежьте кабачки кубиками и посыпьте солью. Перемешайте и оставьте на полчаса.
Тем временем нарежьте морковь соломкой, сложите в казанок, добавьте 50 мл растительного масла и протушите под крышкой в течение 7-10 минут.
Добавьте нарезанный полукольцами лук и протушите все вместе. Когда лук станет прозрачным, добавьте соль, сахар, томатную пасту. Вымешайте и протушите под крышкой на маленьком огне.
Кабачки откиньте на дуршлаг, чтобы вышел весь сок. Переложите в казанок, добавьте 50 мл растительного масла и протушите под крышкой 15 минут (они должны стать мягкими).
К кабачкам переложите зажарку из моркови и лука, перемешайте и протушите еще 15 минут.
Перебейте блендером, добавьте 1 столовую ложку уксуса. Переложите в банки и простерилизуйте в течение 15 минут.
Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.
Раньше мы писали о вкуснятине из двух кабачков за 5 минут, которую вы захотите готовить каждый день.
Также узнайте, как приготовить невероятно вкусные кабачки в духовке.