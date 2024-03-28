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Кабачки со щавелем: необычный рецепт полезного постного блюда

Кабачки со щавелем (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Кабачки - почти универсальный и очень полезный овощ, который можно добавлять в салат, использовать в качестве гарнира к мясу и даже готовить из него пирог. А рецепты с ним не требуют усилий.

О том, как приготовить постное блюдо с кабачками со щавелем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс по рецептам Smachno.in.ua .

Как готовить кабачки со щавелем

  • Кабачки - 700 г
  • Щавель - 100 г
  • Зеленый лук - один пучок
  • Помидоры (сладкие) - 2 шт.
  • Болгарский перец - 200 г
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Сахар - 1 ч. л.
  • Мука - 3-4 ст. л.
  • Масло растительное - 3-5 ст. л.
  • Соль - по вашему вкусу
  • Перец - по вашему вкусу

Как готовить кабачки со щавелем

Начните приготовление с обработки щавеля - вымойте его от грязи, обрежьте стебли и нарежьте остальное на большие части. Перец вымойте, удалите плодоножку и семена и нашинкуйте на маленькие кубики. Зеленый лук помойте, немного просушите полотенцем и измельчите ножом.

Вымытые томаты окуните в кипяток на 20 секунд, осторожно вытяните и снимите кожуру. После этого нарежьте помидоры на маленькие кубики.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите лук, перец - и тушите 5 минут. Добавьте помидоры, щавель и сахар, перемешайте, добавьте по вкусу соль и перец, накройте крышкой и тушите на слабом огне 15 минут.

В это время вымойте кабачки, нарежьте их кружочками толщиной 5 мм и обваляйте в подсоленной муке. Разогрейте другую сковороду с подсолнечным маслом и поджарьте кабачки до золотистой корочки с каждой стороны на среднем огне. Выложите поджаренные кабачки на блюдо с салфеткой или бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло.

Когда тушеные овощи будут булькать, добавьте к ним жареные кабачки и раздавленный чеснок. Перемешайте почти готовое блюдо, накройте крышкой и тушите еще 3-5 минут - и после этого кабачки со щавелем можно подавать к столу!

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