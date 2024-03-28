Кабачки со щавелем: необычный рецепт полезного постного блюда

Как готовить кабачки со щавелем

Кабачки - 700 г

Щавель - 100 г

Зеленый лук - один пучок

Помидоры (сладкие) - 2 шт.

Болгарский перец - 200 г

Чеснок - 1-2 зубчика

Сахар - 1 ч. л.

Мука - 3-4 ст. л.

Масло растительное - 3-5 ст. л.

Соль - по вашему вкусу

Перец - по вашему вкусу

Как готовить кабачки со щавелем

Начните приготовление с обработки щавеля - вымойте его от грязи, обрежьте стебли и нарежьте остальное на большие части. Перец вымойте, удалите плодоножку и семена и нашинкуйте на маленькие кубики. Зеленый лук помойте, немного просушите полотенцем и измельчите ножом.

Вымытые томаты окуните в кипяток на 20 секунд, осторожно вытяните и снимите кожуру. После этого нарежьте помидоры на маленькие кубики.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите лук, перец - и тушите 5 минут. Добавьте помидоры, щавель и сахар, перемешайте, добавьте по вкусу соль и перец, накройте крышкой и тушите на слабом огне 15 минут.

В это время вымойте кабачки, нарежьте их кружочками толщиной 5 мм и обваляйте в подсоленной муке. Разогрейте другую сковороду с подсолнечным маслом и поджарьте кабачки до золотистой корочки с каждой стороны на среднем огне. Выложите поджаренные кабачки на блюдо с салфеткой или бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло.

Когда тушеные овощи будут булькать, добавьте к ним жареные кабачки и раздавленный чеснок. Перемешайте почти готовое блюдо, накройте крышкой и тушите еще 3-5 минут - и после этого кабачки со щавелем можно подавать к столу!