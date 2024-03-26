Чем отличаются депрессия и апатия: поймите, что присуще вам
Иногда мы чувствуем непонятное состояние, которое может очень сильно влиять на наше ментальное здоровье, но в этом состоянии мы часто можем путать депрессию с апатией, которая менее опасна.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Mentoly в Instagram.
Первое отличие
Депрессия. Мои депрессивные симптомы продолжаются неделями, если не месяцами, влияя на разные аспекты моей жизни.
Апатия. Апатия может появляться и исчезать, изменяя свою интенсивность в зависимости от обстоятельств, но не длится долго.
Второе отличие
Депрессия. Я чувствую изменения в аппетите, нарушение сна, усталость или непонятные боли и ломоту в теле.
Апатия. Я иногда могу пренебрегать заботой о себе за неимением мотивации, но обычно я не чувствую заметных физических симптомов в теле.
Депрессия и апатия - в чем разница (фото: Freepik)
Третье отличие
Депрессия. Я постоянно отказываюсь от социальной активности и изолируюсь от других из-за чувства собственного ничтожности или самосознания.
Апатия. Я могу запереться в себе, но это скорее потому, что мне не хватает интереса и желания проводить время с другими, а не из-за негативного самовосприятия.
Четвертое отличие
Депрессия. Я часто чувствую себя плаксивым, грустным, тревожным и взволнованным, борюсь с бессонницей и потерей аппетита. Чувства ничтожности и безнадежности преследуют меня, а иногда даже мысли о смерти.
Апатия. Я чувствую снижение мотивации без явного снижения сознания, когнитивных нарушений или эмоционального расстройства.
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