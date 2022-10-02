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Какая температура будет в квартирах киевлян: в КГГА рассказали об отопительном сезоне

Фото: власти Киева высказались об отопительном сезоне в столице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве отопительный сезон начнется в зависимости от погодных условий, как это происходит обычно - когда средняя температура воздуха в течение 3 суток будет ниже +8 градусов.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью "Вечернему Киеву".

"Гибкий подход" к началу отопительного сезона

По словам чиновника, решающим фактором для старта отопительного сезона в столице станут погодные условия, при этом в этом году "целесообразно применить более гибкий подход".

"Чтобы, с одной стороны, зря не сжигать газ, когда на улице еще тепло, а с другой - не затягивать критическое похолодание. Поскольку промедление в холодную погоду с запуском отопления может привести к техногенным последствиям", - отметил он.

Температура воздуха в квартирах

Что касается самого отопления квартир в жилых домах Киева, то температура в помещениях должна быть не ниже +18 градусов, согласно действующим в Украине нормативам, заявил Пантелеев.

"Поэтому теплоснабжающие предприятия будут работать таким образом, чтобы достичь указанных показателей", - говорит замглавы КГГА.

Стоимость отопления

Тарифы на тепло и горячую воду для жителей и гостей столицы останутся на прежнем уровне, добавил чиновник.

"Правительство зафиксировало цену на газ для населения на уровне прошлого года. Кроме этого, столичные власти приняли, в свою очередь, собственные решения для поддержки "Киевтеплоэнерго" как базовой теплоснабжающей компании", - рассказал он.

Напомним, перед этим в КГГА объяснили, какая температура будет в школах и садиках Киева.

Также перед этим в Кабинете министров раскрыли детали подготовки к отопительному сезону.

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КГГАКиевОтопительный сезон