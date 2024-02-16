Какая специя способна облегчить симптомы мигрени: она есть в каждом доме

Какая специя помогает при мигрени

Мигрень - один из самых распространенных видов головной боли. По данным Института Роберта Коха, около 14,8 % женщин и 6 % мужчин страдают мигренью.

Во многих случаях, если они помогают, единственным решением являются сильные обезболивающие. Однако эти лекарства могут иметь серьезные побочные эффекты при длительном применении, поэтому их не следует принимать регулярно.

Помимо хорошо известных домашних средств, таких как прохладные компрессы и различные лекарственные травы, существует также специя, которая может облегчить боль естественным путем.

Корица - не только вкусный ингредиент многих блюд и напитков, но и полезна для здоровья. Согласно исследованию Медицинского университета Исфахана, корица может снизить интенсивность приступа мигрени.

Что показало исследование

Участники исследования были разделены на две группы: одна группа принимала капсулы с корицей в течение двух месяцев, а другая группа получала только капсулы плацебо. Все участники регулярно страдали мигренью.

Результаты исследования показали, что интенсивность, частота и продолжительность приступов мигрени были значительно ниже в группе, принимавшей корицу. Исследователи пришли к выводу, что корица может оказывать положительное влияние на боль при мигрени.

Однако для количественной оценки и подтверждения фактического эффекта все еще необходимы дальнейшие исследования.

Как использовать корицу в домашних условиях

Чтобы уменьшить головные боли, вы можете принимать корицу либо в форме капсул, либо в качестве ингредиента в напитках. В качестве альтернативы или в дополнение можно также втереть в кожу корицу. Вот как это делается: