Яка спеція здатна полегшити симптоми мігрені: вона є у кожному будинку

Яка спеція допомагає при мігрені

Мігрень - один із найпоширеніших видів головного болю. За даними Інституту Роберта Коха, близько 14,8% жінок і 6% чоловіків страждають на мігрень.

У багатьох випадках, якщо вони допомагають, єдиним рішенням є сильні знеболювальні. Однак ці ліки можуть мати серйозні побічні ефекти при тривалому застосуванні, тому їх не слід вживати регулярно.

Крім добре відомих домашніх засобів, таких як прохолодні компреси та різні лікарські трави, існує також спеція, яка може полегшити біль природним шляхом.

Кориця - не тільки смачний інгредієнт багатьох страв та напоїв, а й корисна для здоров'я. Згідно з дослідженням Медичного університету Ісфахана, кориця може знизити інтенсивність нападу мігрені.

Що показало дослідження

Учасники дослідження були поділені на дві групи: одна група приймала капсули з корицею протягом двох місяців, а інша група отримувала лише капсули плацебо. Усі учасники регулярно страждали на мігрень.

Результати дослідження показали, що інтенсивність, частота та тривалість нападів мігрені були значно нижчими у групі, яка приймала корицю. Дослідники дійшли висновку, що кориця може позитивно впливати на біль при мігрені.

Однак для кількісної оцінки та підтвердження фактичного ефекту все ще необхідні подальші дослідження.

Як використовувати корицю в домашніх умовах

Щоб зменшити головний біль, ви можете приймати корицю або у формі капсул, або як інгредієнт у напоях. В якості альтернативи або на додаток можна також втерти в шкіру корицю. Ось як це робиться: