Как звучит хит Benassi Bros на украинском языке: вы будете поражены (видео)

Многие точно вспомнят хит группы Benassi Bros - легендарную песню Hit my heart. И если оригиналом уже мало кого можно удивить, то украинскую версию этого трека точно вы точно не слышали.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), хит Benassi Bros на украинском языке исполнила блогерша Дина Тайманова, результатом она уже поделилась в Instagram .

Как звучит хит Benassi Bros на украинском языке

Так, блогерша и певица перевела песню и исполнила ее на камеру. Мелодию она оставила неизменной.

В украинской версии песни, как и в оригинале, речь идет о любви и сложных отношениях:

"Брехав мільйони раз мені

"Бувай", одна із фраз, бейбі

Але отримав шанс

Скажи один нюанс

Скривдиш моє серце знов

Чи залишиш всю мою любов?

Давай кохати без умов

Чи розіб'єш серце знов

Чи змусиш мене плакати

Не лишай мою любов".

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что украинская версия им понравилась. Также пользователи оставили следующие "отзывы":