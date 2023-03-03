Как понять, что еда из холодильника испортилась: действенные способы

Яйца

Чтобы проверить, свежие ли яйца, понадобится обычная вода. Все, что вам нужно сделать это опустить яйцо в стакан с водой.

Если яйцо опускается на дно, то это свидетельствует о том, что оно свежее.

Однако если оно всплыло, то яйцо испортилось и его лучше не есть.

Как проверить свежесть яиц (5minutecrafts)

Курица

Чтобы проверить, можно ли употреблять в пищу сырую курицу, визуально посмотрите, имеет ли мясо зеленый оттенок под крылышками, синяки или сгустки крови на поверхности. Если вы это заметили, то ее стоит выбросить.

Как проверить, свежая ли курица (5minutecrafts)

Мясо должно быть белого или светло-розового цвета, что указывает на его свежесть.

Как проверить, свежая ли курица (5minutecrafts)

Когда вы прикасаетесь к свежему мясу, оно не должно иметь слизистой текстуры, а пальцы должны быть сухими.

Красное мясо

Красное мясо должно иметь ярко-красный цвет. А мясо в вакуумной упаковке должно иметь легкий коричневый оттенок.

Как понять, что мясо свежее (5minutecrafts)

Мед

Вы можете проверить свежий ли мед, посыпав его крахмалом. Если крахмал впитывается, то мед испортился.

Если он оседает на поверхности, как белая шапочка, мед свежий.

Как понять, что мед свежий (5minutecrafts)

Сливочное масло

Если на масле появилась плесень, изменился цвет и появился неприятный запах - его есть нельзя.

Однако есть еще один способ проверить, можно ли ваше масло есть. Если его поверхность имеет интенсивный желтый цвет, но слой под ним более белый, то это означает, что масло окислено.

Все, что вам нужно сделать, это убрать верхний слой, а остальное безопасно есть.

Как понять, что сливочное масло свежее (5minutecrafts)

Рыба

Самая свежая рыба имеет яркую металлическую кожу. Жабры должны быть ярко-красными и влажными, а не выцветшими и коричневыми.

Если вокруг жабр есть молочная жидкость - рыба не свежая.

Как понять, что рыба свежая (5minutecrafts)

Когда вы прикасаетесь пальцем к мясу, то отпечаток должен быстро исчезать. Чешуя рыбы должна быть крепко соединена, поэтому если провести по ней пальцем, она остается на месте.