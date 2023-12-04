Как понять, что вы встречаетесь с нарциссом: эксперт назвала 8 красных флажков

Они слишком внимательны

По словам специалиста, нарциссы обычно настолько хороши, что кажется, что это не может правдой. Они искусно манипулируют, узнают человека, и чтобы заманить свою жертву, выдают ей то, что им нужно.

"Это включает в себя внимательность, заботу, легкую ревность и постоянное присутствие. Он постоянно о вас думает, всегда отвечает на сообщения и звонки. Но будьте осторожны, так долго не продлится", - предостерегает Тина Уилсон.

Не стоит путать подобное поведение с фазой "медового месяца", когда партнеры хотят видеть друг друга постоянно и общаться без перерыва.

"Если все кажется настолько хорошим, чтобы быть правдой, не звоните сразу в колокола тревоги, а обратите внимание на действия, чтобы понять в каком направлении это происходит. Не торопитесь сразу разрывать отношения, но сохраняйте бдительность и продолжайте развиваться с открытыми глазами", - рекомендует консультант.

Они постоянно восхищаются собой (словами третьих лиц)

Такие люди часто говорят, что они хороши (умны, ловки, красивы, сильны и так далее) и рассказывают истории о том, каким замечательным человеком их считают другие и как их прославляют.

"Мой начальник говорит, что я лучший", "Люди меня любят", - эти комментарии делаются для того, чтобы укрепить их систему убеждения, так как они искренне верят, что после произнесения вслух таких слов все будет именно так.

Попробуйте рассказать о своих достижениях и, что вами кто-то восхищается. Если разговор внезапно снова переместит партнера в центр внимания или он начнет высмеивать ваши заслуги - это явный признак нарциссического поведения.

Они никогда не ошибаются

Остановитесь и обратите внимание, если вы обнаружите, что сомневаетесь в собственной системе убеждений или версии событий. Настоящий нарцисс никогда не признает свою неправоту.

"Если кто-то сомневается в том, что они говорят, это будет встречено нападками или злобой, обычно унижающими вас, чтобы они почувствовали себя лучше", - добавляет Тина.

Она отмечает, что здоровые отношения должны раскрывать в вас самое лучшее, а не выводить на поверхность неуверенность и чувство, что вы не в гармонии с самим собой или унижены.

Они заставляют сомневаться

Нарциссы будут пытаться убедить вас полагаться на них, поскольку их мнение о себе настолько преувеличено, что они чувствуют, что внимание, которое они вам уделяют, защитит вас.

Затем они начинают показывать свою истинную сущность и начинают критиковать ваше поведение или то, как вы одеваетесь, чтобы заставить вас сомневаться в себе.

"Если бы вы осмелились поднять один из таких разговоров, они бы перевели его обратно на вас и сказали, что никогда этого не говорили или вы слишком чувствительны. Это называется газлайтинг", - предупреждает эксперт.

Если вы чувствуете, что ситуация переходит на территорию газлайтинга, сообщите об этом, установите свои границы и посмотрите, есть ли положительные изменения. Доверьтесь своим друзьям и семье, не отстраняйтесь от них - их поддержка будет очень важна.

Кажется, что они живут в фантастическом мире

Нарциссы часто рассказывают какие-нибудь невероятные истории о своей работе или связях. Такие рассказы звучат правдоподобно и реально, но вы иногда задаетесь вопросом: ну он же не стал бы мне врать?

"Если вы усомнитесь в подлинности таких утверждений, это вызовет неуместную взрывную реакцию. Проявлять надежды и мечты - это одно, но жить фантастической жизнью, которая оказывается вымышленной - серьезный повод для беспокойства. Подойдите к ситуации спокойно и разумно. Проявляйте любопытство без скептицизма и слушайте внимательно ответы", - рекомендует эксперт.

Порой наводящие вопросы могут вывести нарцисса на чистую воду, и он либо начнет путаться в ответах, либо займет оборонительную позицию обиженного.

Они переворачивают все против вас

Проекция - это очень ясный и прямой признак, который вы заметите сразу. Нарцисс обвиняет вас в холодности, отсутствии чувствительности, нехватке внимания в тот момент, когда все это демонстрирует по отношению к вам.

"Помните, что проекция в отношениях может быть манипуляторной тактикой, направленной на то, чтобы повернуть ситуацию против вас. Следуйте своим инстинктам. Если они продолжают обвинять вас в том, что вы их расстраиваете, хотя на самом деле для их обвинений нет никаких оснований, то вы, вероятно, встречаетесь с нарциссом и должны уйти. Вы никогда не сможете их изменить, поскольку они считают себя совершенными", - предупреждает Тина.

Он король/королева замка

Эго у нарциссов зашкаливает. У многих успешных людей слегка завышенное эго, но нет комплекса бога. Нарциссы считают себя особенными и что на самом деле никто никогда не достигнет их уровня.

Они будут действовать через партнера, а когда он перестанет быть полезным, отправятся на поиски нового партнера, который не будет подвергать сомнениям их ложь.

"Выясните, находитесь ли вы в конце длинной очереди людей, с которыми они встречались. Если они продолжают менять партнеров, потому что явно не могут держать свое эго в заднем кармане, примите, что вы номер два, и, в конечном итоге, будьте эмоционально готовы к тому, что они, вероятно, бросят вас следующим", - объясняет эксперт.

Вы перестали слушать своих друзей

Если вы проявляете признаки замкнутости, ваши друзья это заметят, поскольку нарциссы часто заставляют нас сомневаться в своем поведении и сомневаться в себе.

"Помните, классическим признаком нарциссов является то, что они всячески поощряют вас отстраниться от ваших друзей или близких, и все это ради собственной выгоды.

"Это нормально, особенно в ранних отношениях, проводить больше времени вместе как пара, когда вы узнаете друг друга, но перестали ли вы прислушиваться к здравым советам окружающих? Чувствуете, что ваше поведение меняется? Это явные предупреждающие знаки. Друзья знают нас лучше всех, и, если они настоящие друзья, они хотят для нас только самого лучшего. Если в отношениях ваши друзья говорят, что ваш партнер контролирует вас, или задаются вопросом, почему вы не кажетесь самим собой, они хотят помочь. Не отталкивайте их, поговорите, это поможет", - советует Тина Уилсон.