RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как понять, что вы нашли настоящую любовь

Как понять, что вы нашли настоящую любовь (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Отношения постоянно развиваются, всегда есть хорошие моменты и не очень. Однако как же понять, что вы находитесь рядом с правильным и нужным человеком?

О том, как понять, что в ваших отношениях настоящая любовь - читайте в материале Styler.

Доверие

Доверие - это фундамент счастливых отношений, без которого никак. Поездки любимого человека по делам не вызывают у вас никакого подозрения и не портят настроение. Если вы с партнером доверяете друг другу, также открыты и честны - это явный признак, что у вас настоящая любовь.

Принятие такими, какие есть

В начале отношений многие из нас хотят казаться лучше, чем есть на самом деле. Позже мы замечаем, что перед нами далеко не идеальный человек со своим характером, комплексами и привычками. Если партнеры это понимают и принимают - это знак, что влюбленность переросла в настоящие чувства.

Взаимоуважение

Уважение также считается основой здоровых отношений. Вы всегда обращаете внимание на чувства и мнения партнера по поводу определенных ситуаций и не пытаетесь навязать только свою точку зрения. Если у вас есть какие-либо несогласия, вы всегда можете найти компромисс и выйти из ситуации.

Признаете ошибки и умеете прощать

Каждый человек имеет право на ошибку. При любой ссоре вспоминать ошибки партнера - очень плохая идея. Однако если вы понимаете, прощаете ошибки партнеру и признаете свои, то это указывает на то, что у вас зрелые и счастливые отношения.

Вы не стесняетесь плохо выглядеть

В начале отношений мы всегда стараемся выглядеть на все сто. Однако потом пара живет вместе и иметь всегда великолепный вид дома мало кому удается. Если у вас настоящая любовь, вы не боитесь, что любимый человек вас увидит со взъерошенными после сна волосами, мешками под глазами и отпечатком подушки на щеке. Для вас это не проблема, поскольку понимаете, что никто не идеален.

Общие ценности

Вы легко можете сказать, какие у вас планы, чего вы хотите и как будут дальше развиваться отношения. В отношениях важно иметь общие ценности и видение будущего, к которому вы стремитесь как пара.

Спокойствие

Если, находясь друг с другом, люди чувствуют, что им ничего не угрожает и полностью расслабляются - это явный признак истинной любви. В здоровых отношениях всегда спокойно, то есть отсутствуют эмоциональные качели, манипуляции и запугивания. Если это постоянно присутствует, то это может указывать на токсичные отношения.

Раньше мы писали, какие фразы нельзя говорить женщине, иначе отношениям придет конец.

Также читайте, от чего зависит хороший секс.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосункичоловікижінки