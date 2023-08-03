Как понять, что вы нашли настоящую любовь

Отношения постоянно развиваются, всегда есть хорошие моменты и не очень. Однако как же понять, что вы находитесь рядом с правильным и нужным человеком?

Доверие

Доверие - это фундамент счастливых отношений, без которого никак. Поездки любимого человека по делам не вызывают у вас никакого подозрения и не портят настроение. Если вы с партнером доверяете друг другу, также открыты и честны - это явный признак, что у вас настоящая любовь.

Принятие такими, какие есть

В начале отношений многие из нас хотят казаться лучше, чем есть на самом деле. Позже мы замечаем, что перед нами далеко не идеальный человек со своим характером, комплексами и привычками. Если партнеры это понимают и принимают - это знак, что влюбленность переросла в настоящие чувства.

Взаимоуважение

Уважение также считается основой здоровых отношений. Вы всегда обращаете внимание на чувства и мнения партнера по поводу определенных ситуаций и не пытаетесь навязать только свою точку зрения. Если у вас есть какие-либо несогласия, вы всегда можете найти компромисс и выйти из ситуации.

Признаете ошибки и умеете прощать

Каждый человек имеет право на ошибку. При любой ссоре вспоминать ошибки партнера - очень плохая идея. Однако если вы понимаете, прощаете ошибки партнеру и признаете свои, то это указывает на то, что у вас зрелые и счастливые отношения.

Вы не стесняетесь плохо выглядеть

В начале отношений мы всегда стараемся выглядеть на все сто. Однако потом пара живет вместе и иметь всегда великолепный вид дома мало кому удается. Если у вас настоящая любовь, вы не боитесь, что любимый человек вас увидит со взъерошенными после сна волосами, мешками под глазами и отпечатком подушки на щеке. Для вас это не проблема, поскольку понимаете, что никто не идеален.

Общие ценности

Вы легко можете сказать, какие у вас планы, чего вы хотите и как будут дальше развиваться отношения. В отношениях важно иметь общие ценности и видение будущего, к которому вы стремитесь как пара.

Спокойствие

Если, находясь друг с другом, люди чувствуют, что им ничего не угрожает и полностью расслабляются - это явный признак истинной любви. В здоровых отношениях всегда спокойно, то есть отсутствуют эмоциональные качели, манипуляции и запугивания. Если это постоянно присутствует, то это может указывать на токсичные отношения.