Как понять, что у ваших отношений нет будущего: всего 3 признака

Смириться или искать что-нибудь другое?

В психологии существует такой термин, как "стандарт отношений" - это ваши ожидания, запросы, ценности, а также критерии, по которым вы выбираете партнера. У каждого человека есть свой идеальный образ, а также вещи, с которыми он готов или не готов смириться.

Если мужчина или женщина не отходят от своего "стандарта", то отношения складываются хорошо: каждый из партнеров заботится о своих личных границах, уважает мнение другого и вкладывает силы в общий союз.

"Соблюдать собственные правила необходимо, потому что они гарантируют уважение ваших потребностей и ценностей. Каждый человек показывает, как с ним можно обращаться и тем самым четко очерчивает границы дозволенного", - подчеркивает Марк Треверс.

Если вы ставите на первое место только своего партнера, то это приведет к нарушению ваших границ и обесценению. В таких отношениях нет гармонии и взаимопонимания.

Три признака того, что ваши отношения не имеют будущего

Вы постоянно оправдываете поведение своего партнера

Это довольно типичная ситуация: хотелось одного, а получилось совсем другое. Человек ведет себя не так, как вы ожидали, при этом он осознает, что вам не нравится его поведение.

Вы же, в свою очередь, постоянно идете на компромиссы, оправдывая каждую выходку своего партнера. Умение договариваться, безусловно, необходимо. Но и постоянно прощать и подстраиваться под другого человека - это точно история не о счастье.

У вас есть надежда, что партнер изменится

Одна из самых распространенных ошибок, заставляющая людей снижать стандарты своих отношений - вера в то, что они могут изменить любимого человека. Это заставляет терпеть неуважение, эмоциональную недоступность, ложь и многое другое.

Но запомните, никто не может изменить никого. Человек должен сам хотеть личных перемен. Вы либо принимаете его таким, какой он есть, либо заканчиваете отношения.

Вы вкладываете слишком много усилий, чтобы сделать отношения лучше

В паре оба партнера должны хотеть положительных изменений. Если шаги навстречу делает только кто один, то это уже тревожный звоночек. Некоторые женщины, да и мужчины тоже готовы идти на жертвы, забывая о собственных нуждах. Все это психически изнуряет человека, а партнер при этом удаляется еще сильнее.

"Вместо того чтобы изо всех сил цепляться за отношения, обратите свое внимание на себя. Необходимо осознавать собственную ценность, заботиться о своем благополучии, а потом уже о желании партнера. Только так можно добиться уважения и построить длительные и счастливые отношения", - добавил психолог.