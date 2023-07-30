Как понять, что у подростка РПП и помочь. Важная инструкция для родителей

От расстройств пищевого поведения: булимии, анорексии, орторексии, компульсивного переедания и других часто страдают подростки. Общественное мнение, соцсети, осуждающие взгляды могут диктовать, как "правильно" выглядеть. Это приводит к нездоровому отношению к пище и невосприятию собственного тела.
Как понять, что с подростком происходит неладное, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер вместе с психологом Татьяной Лицишин.
В первую очередь это зависит от доверия в отношениях родителей и детей. Взрослые могут подойти и спросить: "как я могу тебе помочь?" или "нужна ли тебе моя помощь?"
Но в большинстве случаев оно так не работает, потому что подростки не хотят об этом говорить. Нужно очень осторожно вести коммуникацию, потому что дети могут еще больше закрыться, если им напрямую говорить о проблемах с едой.
"Вы должны понаблюдать за ребенком и тем, как он относиться к пище и к своему телу. Нет ли резкого похудения или наоборот набора веса, какое настроение у ребенка, устал ли он. Ведь может быть, что это обычное эмоциональное переедание, которое является абсолютно нормальным для каждого здорового человека время от времени", - говорят эксперты.
Социальные сети являются еще одной веской причиной возникновения РПП у детей и подростков.
Мы постоянно видим пропаганду диет, ежедневных тренировок, зацикленности на здоровом питании. Это не плохо, если это делается в здоровой и экологической атмосфере. Однако это может приводить к орторексии - расстройству питания, при котором человек слишком сильно зацикливается на том, какую пищу он потребляет, чтобы это были только "здоровые" и экологически чистые продукты.
Это также ведет к повышенной тревожности и контролю всего, что ребенок ест за день.
Если вас начало тревожить состояние вашего ребенка и его поведение с едой, первое, что вам необходимо сделать - это обратиться за помощью к специалисту.
Это может быть психотерапевт направления когнитивно-поведенческой терапии для работы с РПП. Если обратиться к несертифицированному специалисту, то есть вероятность, что человек, не получив результата, не обратится за помощью во второй раз. Поэтому важно качественно подобрать специалиста, который сможет помочь вашему ребенку.
Когда речь заходит о РПП, многие сразу упоминают об анорексии (отказ от пищи, страх набора веса) или булимии (искусственное вызывание рвоты, прием слабительных или мочегонных препаратов).
Но существуют также другие виды пищевого расстройства:
Компульсивное переедание - страсть к перееданию большого количества пищи за короткий период времени, независимо от того, голоден ли человек, потеря контроля над процессом пищи.
Орторексия - нездоровое отношение к пище и соблюдение строгой диеты, чтобы достичь "идеальной" физической формы, независимо от того, является ли это здоровым для вас.
Нарушение жевания и глотания - проблемы с жеванием и/или глотанием пищи, что может приводить к ограничению выбора пищи и недостаточному набору необходимых питательных веществ.
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