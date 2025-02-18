Как понять, что ваш пес мерзнет на прогулке, и не допустить обморожения лап

Существуют четкие признаки, которые сигнализируют о том, что лапы вашей собаки мерзнут во время прогулки на холоде. Поэтому важно вовремя помочь ей согреться и избежать обморожения и трещин на лапах.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как не допустить обморожения лап у собаки во время прогулки в "минусовую" погоду

Основные признаки того, что у собаки мерзнут лапы

Поднимание лап

Собака может начать поочередно поднимать лапы, пытаясь оторвать их от холодной поверхности. Это похоже на то, как человек переступает с ноги на ногу, когда стоит на холодном полу.

В особо морозную погоду, собака может пытаться длительное время держать лапу поднятой, не ставя их на землю, асфальт или снег.

Хромота или замедление походки

Если пес начинает хромать, или явно замедляет темп во время прогулки, это может быть признаком того, что лапы замерзли и стали слишком чувствительными.

Нервозность и скуление

Дискомфорт от холода может проявляться в нервном поведении вашего домашнего любимца. Собака может начать скулить, проявлять беспокойство, пытаться остановиться или вернуться домой.

Остановки и отказ идти дальше

Если ваш песик внезапно останавливается во время прогулки и отказывается идти дальше, особенно если это не типично для него, - это тоже "звоночек" к тому, что его лапкам очень холодно.

Тремор или озноб

Хотя это общие признаки переохлаждения, тремор может быть и реакцией на замерзшие лапки, особенно в сочетании с другими признаками.

Ветеринары призывают не игнорировать эти сигналы. И если вы заметили хотя бы один из этих признаков, прогулку стоит сократить или завершить.

Как уберечь собаку от переохлаждения

Стоит помнить, что профилактика всегда лучше лечения. Поэтому перед прогулкой в холодную погоду подумайте о защите лап вашей собаки. Сегодня на рынке присутствует большой ассортимент специальных собачьих ботиночек или защитные кремы и воски, которые не только помогут сохранить лапы в тепле, но и защитить их от повреждений солью и реагентами, которыми коммунальщики посыпают дороги.

Регулярно проверяйте лапы вашего любимца. После каждой прогулки осматривайте лапы собаки на наличие трещин, порезов или обморожения.

Особое внимание эксперты советуют уделять маленьким собакам, пожилым животным и собакам с короткой шерстью, поскольку они более подвержены переохлаждению.

Если вы заметили, что ваша собака проявляет признаки замерзания лап, немедленно вернитесь в теплое помещение.