Как понять, что пора собирать урожай лука: основные признаки

Признаки спелого лука

Недозревший лук также опасен, как и перезревший. Такой овощ не сможет долго храниться, а его вкусовые качества будут неудовлетворительны. К концу июля дозревают ранние сорта лука, поздние нужно будет собирать ближе к осени.

Основной признак зрелости лука - листья завяли и ложатся на землю. Опытные огородники рекомендуют после появления этого признака подождать еще 7-10 дней - в зависимости от погоды.

Увядшие перья лука обычно сообщают, что кожура овоща уже способна удерживать внутри влагу. Корень в это время начинает отмирать, но для полного дозревания нужно еще немного времени. Цвет перьев при этом особого значения не имеет - они могут быть и полностью зелеными, и уже пожелтевшими.

Если есть возможность - организуйте навес над луком, чтобы дожди или грозы не испортили ваш урожай. Чтобы ускорить процесс, можно немного раскопать луковицу и обнажив кожуру.

Как правильно собирать лук

Выбирайте для сбора урожая солнечный и теплый день. Если земля очень плотная и сухая, то нужно подкопать каждую луковицу садовым инструментом.

Луковицу нужно выдергивать руками, по одной штуке. Не тяните сразу несколько - есть риск оборвать стебель или повредить плод.

Очищать от земли тоже нужно вручную, так как есть риск повреждения луковиц. Не используйте для этого острые инструменты. Поврежденные луковицы для длительного хранения не годятся.

После сбора урожая рассортируйте лук. Поврежденные используйте сразу в пищу. С гниением или зараженные вредителями - уничтожьте. Весь остальной лук оставьте на улице высохнуть. И только после этого его можно убирать в помещение.