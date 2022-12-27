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Как понять, что мужчина действительно вас любит: простая проверка

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 20:06
Как понять, что мужчина действительно вас любит: простая проверка Как понять, что мужчина действительно вас любит (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Действительно влюбленный мужчина будет вести себя особенно в отношениях. И понять это можно с помощью простой проверки.

Протестируйте свою пару на эти 10 признаков в материале Styler ниже, чтобы перестать наконец-то сомневаться в преданности вашего партнера.

Признаки действительно влюбленного мужчины

  • Он считает тебя красивой и часто говорит об этом

Причем делает комплименты даже в самые неудачные для твоей внешности дни. Любящий партнер поддерживает уверенность своей половинки в своей привлекательности.

  • Он дарит тебе цветы без причины

Влюбленному мужчине не нужен повод. Ему не нужно ждать Дня рождения или 8 Марта.

  • Он пытается удовлетворять тебя в постели

Даже если мужчине не хватает умений в любовных утехах, он будет делать все возможное, чтобы довести тебя до оргазма.

  • Он хочет, чтобы ты проводила время с его друзьями

Если мужчина зовет тебя на вечер в компании со своими друзьями, значит, он хочет всегда быть рядом с тобой.

  • Он становится рядом с тобой "плюшевым"

Даже если он не слишком эмоционален, то все равно становится рядом с тобой более сентиментальным и мягким.

  • Он откладывает гаджеты

Влюбленный мужчина убирает телефон в сторону, когда находится рядом с тобой.

  • Он хочет видеть твою улыбку

Любимый всегда пытается рассмешить тебя, если ты в дурном настроении.

  • Он обнимает тебя ночью

Если ты просыпаешься от того, что оказалась в объятиях, держись за этого мужчину. Он любит тебя.

  • Он беспокоится о тебе

Он беспокоится, чтобы ты безопасно добралась домой и просит сообщить о прибытии.

  • Он запоминает детали

Он помнит все, что ты ему говорила, даже пустяки. Как-то ты рассказывала ему, что с детства мечтала об аквариуме, и вуаля – он дарит тебе его!

Раньше мы писали, как понять, что партнер вам изменяет.

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