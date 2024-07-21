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Как сделать темную комнату светлее: 10 советов по дизайну

Делаем темную комнату более светлой с помощью дизайна (фото: Pexels.com)
Автор: Феликс Коркин

Интерьеры комнат с малым количеством естественного света могут быть трудными для декорирования. Такие помещения обычно кажутся неприветливыми, что нежелательно, особенно если это спальня или гостиная. Как это исправить?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Martha Stewart рассказывает о 10 советах по интерьеру, которые быстро осветят темную комнату.

Выбирайте светлые цвета краски

Темные краски только сделают комнату более мрачной. Вместо этого выбирайте светлый фон. Оттенки бежевого, белого, светло-серого и коричневого - отличные варианты для темной комнаты.

Добавьте обои

Кроме светлых красок, используйте обои. Добавьте текстуры с помощью тканевых обоев или выберите смелый узор. Это особенно эффективно в ванной комнате, где естественный свет обычно минимален.

Добавьте акцентное освещение

Теплое акцентное освещение может осветить темную комнату. Лампы отлично подходят для чтения или работы, но также добавляют уют как источник окружающего света.

Используйте легкие оконные занавеси

Не блокируйте незначительное количество света тяжелыми шторами. Если нужна конфиденциальность или тепло зимой, добавьте легкие панели по вашим основным шторам.

Выбирайте светлую мебель

Выбирайте мебель со светлой обивкой или натуральным деревом. Избегайте громоздких или темных предметов, которые могут визуально тяготить пространство.

Светлые цвета мебели и стен делают комнату светлее (фото: Pexels.com)

Используйте регуляторы яркости

Установите выключатели с регуляторами яркости для контроля уровня освещения. Это поможет создать уют и теплоту в комнате.

Украшайте зеркалами

Зеркала отражают свет от ламп, потолочного освещения и свечей, делая комнату ярче. Размещайте зеркала стратегически для отображения природного света.

Включайте зеркальные поверхности

Кроме зеркал, используйте другие подобные поверхности, такие как стекло, акрил и глянцевые покрытия. Рассмотрите возможность использования стеклянного журнального столика, акриловых стульев или глянцевых шкафов.

Добавьте ковер

Светлый ковер на деревянном полу может значительно изменить тон комнаты, делая ее более светлой и мягкой.

Используйте светлые подушки и пледы

Акценты тоже важны. Выбирайте светлые подушки и пледы как по цвету, так и по материалу. Лен и хлопок прекрасно придают ощущение света и яркости.

 

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