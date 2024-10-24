Как сделать свой iPhone еще круче с новым Центром управления в iOS 18: 10 полезных лайфхаков

Добавьте элементы управления в Пункт управления

Вплоть до iOS 17 вам приходилось заходить на страницу Центра управления в приложении "Настройки" вашего iPhone, чтобы добавлять или удалять элементы управления.

В iOS 18 все кардинально изменилось, и теперь вы можете вносить множество изменений непосредственно в Центре управления. Чтобы начать, откройте Центр управления, проведя пальцем вниз от верхнего правого угла экрана и нажав кнопку "+" в верхнем левом углу.

Или же нажмите и удерживайте любое пустое место в Центре управления, затем нажмите кнопку "Добавить элемент управления" около основания вашего iPhone. Теперь вы увидите множество опций и строку поиска вверху. Просмотрите эти сочетания клавиш и добавьте то, что вам нравится.

Добавьте элементы управления в Пункт управления (фото: Lifehacker)

Удаление элементов управления из Центра управления

Чтобы очистить Пункт управления в iOS 18, откройте его (опять же, проведя пальцем вниз от правого верхнего угла экрана) и удерживайте любое пустое пространство, пока вокруг элементов управления, которые уже находятся в вашем Центре, не появятся границы. Теперь нажмите кнопку - рядом с любым элементом управления, и он исчезнет.

Перемещайте элементы управления, чтобы к ним было легче получить доступ

iOS 18 позволяет менять местами все элементы управления в Пункте управления. Это означает, что ранее неподвижные элементы управления, такие как параметры подключения, воспроизведение мультимедиа и блокировка поворота, теперь можно перемещать.

Для этого откройте Пункт управления в iOS 18 и удерживайте любое пустое место на экране. Когда на элементах управления появятся границы, начните перетаскивать любую кнопку или виджет в любое место.

Сброс Центра управления до состояния по умолчанию

С выпуском iOS 18.1 Apple представляет метод сброса Центра управления в одно касание до состояния по умолчанию. Это полезно в случае, если вы внесли какие-либо изменения, которые вам не нравятся, и хотите вернуть Центр управления в прежнее состояние. Чтобы быстро сбросить Центр управления, перейдите в Настройки, Центр управления и “Сбросить Центр управления”.

Используйте новые элементы управления в iOS 18.1

iOS 18.1 также представила несколько новых элементов управления в Пункте управления. Теперь у вас есть возможность отделить почти все элементы управления подключением от виджета по умолчанию, который показывает вам все параметры подключения, сгруппированные вместе.

Например, вы можете иметь отдельные элементы управления для Wi-Fi, VPN и AirDrop. Это упрощает избавление от большого виджета подключения и замену его отдельными элементами управления для функций, которые вы переключаете чаще всего.

Отдельно приложение Apple Measure также доступно в качестве элемента управления, поэтому, если вы используете его регулярно, вы можете добавить его в Пункт управления.

Используйте новые элементы управления в iOS 18.1 (фото: Lifehacker)

Добавьте ярлыки в Центр управления

Когда вы добавляете новый элемент управления в Пункт управления, вы можете прокрутить вниз, чтобы увидеть, какие приложения поддерживают дополнительные элементы управления. Например, приложение "Ярлыки" от Apple может добавить практически любые ваши ярлыки в Пункт управления.

Это упрощает использование автоматических процедур на iPhone. Чтобы использовать эту функцию, добавьте элемент управления “Ярлык", нажмите "Выбрать" и выберите любой из ярлыков, которые вы регулярно используете.

Используйте Центр управления как средство запуска приложений

Поскольку сторонние приложения теперь могут добавлять действия в Центр управления в качестве элементов управления, вы можете использовать их для непосредственного запуска определенных функций в этих приложениях.

Если разработчик приложения добавил поддержку этой функции, вы должны иметь возможность запускать его (или определенные функции этих приложений) прямо из Центра управления. Это также полезно для тех, кто предпочитает минималистичную компоновку домашнего экрана, так как вы можете переместить эти приложения в Центр управления.

Изучите другие страницы в Центре управления

Теперь в Пункте управления iOS 18 есть три полных страницы, однако все самые полезные элементы управления находятся на первой странице. Исследуйте их, проведя пальцем вверх при открытом Пункте управления.

На второй странице отображаются элементы управления воспроизведением музыки. Вместо вертикального свайпа вы также можете открыть ее, удерживая виджет управления мультимедиа на первой странице Центра управления. Эта страница понадобится вам для управления динамиками, подключенными к вашему iPhone, например, HomePod.

Проведите пальцем вверх еще раз, когда открыт Центр управления, чтобы увидеть параметры подключения. Кроме того, вы можете увидеть те же параметры с первой страницы Центра управления, удерживая виджет подключения (по умолчанию в верхнем левом углу).

Эти элементы управления позволяют быстро переключать режим полета, AirDrop, Wi-Fi, сотовые данные, Bluetooth, настройки точек доступа и VPN.

Изучите другие страницы в Центре управления (фото: Lifehacker)

Кнопка выключения на iPhone

В Центре управления iOS 18 есть кнопка питания в правом верхнем углу. Просто нажмите ее и сдвиньте переключатель выключения на экране, чтобы выключить iPhone.

Дополнительная опция кнопки выключения на iPhone (фото: Lifehacker)

Легкий доступ к Центру управления

Большинство изменений в Центре управления направлены на то, чтобы сделать его более эргономичным. Нет смысла продолжать тянуться к правому верхнему краю экрана, чтобы запустить его, когда доступен лучший вариант. Back Tap - это не новый вариант, но им стоит поделиться, так как он позволяет нажать на заднюю часть iPhone, чтобы запустить Центр управления.

Вы можете настроить это, перейдя в Настройки, Универсальный доступ, Касание и Back Tap.