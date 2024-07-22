Как сделать смартфон удобным для использования одной рукой: простые советы

Методы для телефонов Android

Режим одной рукой

Android имеет специальный режим одной руки, который позволяет уменьшить любое приложение до нижней половины экрана, чтобы упростить доступ к нему. Способ включения этого режима может немного отличаться в зависимости от производителя.

На телефонах Pixel (или большинстве других телефонов Android) зайдите в Настройки, затем “Система, далее “Жесты”, “Режим одной руки” и включите переключатель.

На телефонах Samsung Galaxy нажмите “Дополнительные функции", “Режим одной руки” и включите переключатель.

В любом случае, вы можете просто провести пальцем вниз по экрану, чтобы опустить верхнюю половину приложения в зону досягаемости.

Убедитесь, что вы проводите пальцем вниз ближе к нижней части экрана, так как в противном случае вы просто обновите экран в любом открытом приложении.







Включите однорукую клавиатуру

В любом приложении вы можете сделать так, чтобы стандартная клавиатура Gboard на Android была проще для доступа одним набором пальцев и большим пальцем.

При включенной клавиатуре:

Нажмите на значок с четырьмя квадратами над клавиатурой слева

Выберите "Однорукий" во всплывающем меню

Клавиатура затем прижимается к одному краю экрана. Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы переключить ее на другую сторону, или кнопку расширения (четыре стрелки), чтобы вернуться к нормальному режиму.

Это недоступно на стандартной клавиатуре Samsung на телефонах Galaxy, но вы всегда можете установить Gboard на любой телефон Android.

Сделайте приложения на главном экране более доступными

Это помогает, если ярлыки приложений, которыми вы чаще всего пользуетесь, находятся ближе к нижней части вашего главного экрана, а не вверху. Вы можете организовать это вручную, но на телефонах Pixel может быть ряд ваших наиболее часто используемых приложений, выпадающих в нижнюю часть.

Откройте Настройки, затем нажмите “Приложения” и “Приложения по умолчанию”. Нажмите значок шестеренки рядом с Pixel Launcher. Нажмите “Предложения” и включите “Предложения на главном экране”.

Сделайте просмотр проще

Если у вас телефон Samsung, и вы используете браузер Samsung Internet, вы также можете переместить веб-адрес и поисковую строку в нижнюю часть экрана.

Нажмите на три точки (внизу справа), затем "Настройки". Выберите «"Макет и меню". Включите "Показать панель инструментов внизу» и "Показать адресную строку внизу".

Примечание: на некоторых телефонах Android функция "Показать панель инструментов внизу" может отсутствовать.

Методы для iPhone

Режим одной руки

Режим одной руки для всей iOS называется "Reachability" (Доступность). Вы можете найти его в настройках вашего iPhone:

Зайдите в Настройки, далее “Универсальный доступ” и Коснуться

Включите переключатель “Доступность”

Проведите пальцем вниз к нижней части экрана, чтобы уменьшить любое приложение или системное меню на экране, что облегчит доступ одной рукой. Нажмите стрелку в верхней части окна, чтобы вернуться в нормальный режим.







Включите однорукую клавиатуру

Нажмите и удерживайте значок в левом нижнем углу (он будет показывать символ земного шара или смайлика в зависимости от установленных вами клавиатур).

Нажмите на левый или правый макет клавиатуры, чтобы прикрепить ее к этой стороне.

Вы можете использовать белую стрелку, которая заполняет пространство, оставленное клавиатурой, чтобы вернуться к нормальному макету.

Сделайте просмотр проще

Chrome для iOS позволяет переместить адресную и поисковую строку в нижнюю часть экрана:

Нажмите три точки (внизу справа)

Выберите "Настройки"

Нажмите "Адресная строка", затем (вверху экрана) "Внизу"

Это макет, который Safari для iOS использует по умолчанию. Если он был изменен по какой-либо причине, вы можете сбросить его через Safari в настройках iOS в разделе "Вкладки".