Как сделать японский маникюр - популярную альтернативу гель-лаку

Многие из нас часто замечают, что из-за постоянного использования гель-лака ногтевая пластина истончается, ногти слоятся, а порой покрываются белыми пятнами. Это сигнал, что нужно на время снять покрытие и дать ногтям "отдохнуть" хотя бы на месяц.

В то же время девушки не хотят ходить такой длительный промежуток времени с неухоженными ногтями. Поэтому можно сделать японский маникюр, чтобы придать ногтям глянцевый, но в то же время здоровый и натуральный вид.

Японский маникюр (фото: instagram.com/blyskavka.nails)

Отметим, что такой вид маникюра - только сугубо салонная процедура, сделать которую в домашних условиях без специальных навыков и материалов невозможно. Главная ее цель - восстановить и оздоровить ногти без искусственного укрепления или покрытия.

Набор для японского маникюра (фото: instagram.com/nastia_beauty_boutique_egypt)

Японский маникюр делают без агрессивного воздействия, например, обрезки кожи с помощью инструментов или фрез. Мастер использует только пилочки, изготовленные из телячьей кожи, пасту и пудру на основе пчелиного воска.

Как сделать японский маникюр

1. Сначала специалист ногтевого сервиса размягчает небольшое пространство за кутикулой - то есть задний валик ногтя. Если есть ороговелости, шлифует их пилочками.

2. Затем придает форму ногтям с помощью пилочки, убирает все лишнее кератолитическими средствами и ремуверами.

3. Следом на каждый ноготь наносят пасту - своеобразный натуральный строительный материал. Она насыщает ногтевую пластину биоактивными микроэлементами, которые стимулируют рост. С помощью специального бафа из замши пасту интенсивно втирают в ногти.

4. Завершающий этап японского маникюра - полирование, когда мастер втирает в ногтевую пластину пудру на основе пчелиного воска. Создается впечатление, что ногти плотные, глянцевые, будто стеклянные.

Такой маникюр лучше всего делать в конце зимы, чтобы восстановить здоровый вид ногтей, а также в длительные путешествия.Так как безупречный глянец после процедуры держится очень долго, а также не нужно переживать, что покрытие повредится или отстанет.

В то же время такой вид маникюра нельзя делать постоянно - ногтевая пластина утончается от постоянной шлифовки. Отметим, что сразу после японского маникюра гель-лак тоже не наносят: он просто не будет держаться поверх пудры на основе пчелиного воска.