Как сделать самую вкусную сушку из яблок и долго ее хранить

Подготовка яблок

Перед тем как изготовить сухофрукты из яблок, тщательно промойте их и высушите естественным способом. После этого разрежьте фрукты на дольки; если есть охота, можно удалить семена и снять кожицу.

Приготовьте солевой раствор (1 ч. л. соли на 1 л воды) и замочите в нем яблоки на 2-3 минуты. Затем снова просушите яблоки.

Сушка яблок на солнце

Самый старый способ сушки яблок - на солнце. Этот метод подходит летом, в жаркую погоду. Осенью такая сушка может быть проблематичной.

Подготовленные фрукты разложите на сетке или бумаге и сушите в течение 3-4 дней, ежедневно переворачивая их. Чтобы защитить от вредителей, накройте марлей.

Можно сушить на прищепках, а можно просто разложить кусочки на листьях горизонтально (фото: Smak.ua)

Сушка в электросушилке

Для приготовления сухофруктов с помощью электросушилки нарежьте очищенные яблоки дольками и разложите их на поддоны. Установите температуру не менее 60 ° C и сушите яблоки максимум 7 часов. Проверьте готовность: если фрукты остаются влажными, сушите еще 2-3 часа.

Сушка в микроволновке

Возьмите плоскую тарелку, разложите на ней нарезанные дольками яблоки. Установите минимальную мощность и время - 30 секунд. Затем переверните фрукты и включите наибольшую мощность на 4-5 минут.

Сушка в духовке

Разогрейте духовку до 85°C. Застелите листы или решетку пергаментом, разложите нарезанные яблоки тонким слоем и оставьте дверцу духовки немного открытой. Через 2 часа переверните яблоки и поменяйте местными листьями.

Через 3 часа снизит температуру до 70°C. Когда основная часть влаги испарится, снова убавьте температуру до 50°C и сушите яблоки еще 4 часа.

Духовка - самый простой метод быстро сушить яблоки (фото: Smak.ua)

Хранение сухофруктов

Основные табу при хранении

Чтобы сухофрукты хранились долго и не портились, избегайте следующих ошибок:

Не пакуйте сушеные фрукты в полиэтиленовые пакеты, поскольку пластик может создать парниковый эффект и привести к появлению плесени.

Не оставляйте сухофрукты в местах с высокой влажностью, это может привести к их порче.

Не храните сушку рядом с продуктами с сильным запахом, поскольку она может впитывать запахи.

Не оставляйте сушку на солнце, поскольку прямые солнечные лучи могут уничтожить витамины и ухудшить вкус.

Хранение в банках

Для долгого хранения сухофруктов лучше использовать стеклянные банки с герметичными крышками. Это предохранит продукт от молов, влаги и запахов.

Убедитесь, что яблоки полностью остыли перед заполнением банок. Старайтесь оставить поменьше пустот в банках и плотно закройте крышку.

Храните банки в темном и прохладном месте при температуре от +10 до +15°C. Регулярно проверяйте банки по появлению плесени, неприятного запаха или влажности.

Если вы не фанат стеклянных банок, можно хранить сухофрукты в холщовых мешках (лучше всего подходят изделия из льна и хлопка), вакуумных пакетах или бумажных упаковках. Важно, чтобы тара была герметично закрыта.

Защита от моли

Моль - враг сухих продуктов, но есть простые способы защититься от нее. Используйте герметичную тару или плотно завязывайте мешочки и пакеты.

Сохраняйте сухофрукты в прохладных местах, поскольку насекомые не любят холод. Можно разложить лавровый лист или лаванду в местах хранения, чтобы отпугивать моль своим специфическим запахом.