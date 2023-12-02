Как сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированию

Приближается день Святого Николая, потому вместе с детьми можно создать настоящую новогоднюю сказку на собственной кухне. Можно сделать собственный пряничный домик.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кондитерский YouTube-канал "Кориця. Рецепти".
Сначала нужно заранее приготовить следующие ингредиенты:
Для глазури понадобятся следующие ингредиенты:
На видео автор рецепта отмечает следующие размеры заготовок для домика:
Следует сначала сделать из бумаги шаблоны для дома.
Чтобы приготовить тесто, нужно соединить сахар, мед, свежий тертый имбирь и специи. Нагрейте смесь на водяной бане, тщательно перемешивая до однородности.
После этого добавьте сливочное масло, доведите массу до температуры примерно 70°C - должен раствориться сахар.
Всыпьте соду и 150 г муки и перемешайте. Влейте в тесто яйцо и один желток, тщательно размешайте. Далее всыпьте 150 г муки, перемешайте и оставьте остывать.
Насыпьте на стол оставшуюся муку и замесите тесто - оно должно получиться пластичное и не липкое. Если липнет в руки, подсыпьте до 50 граммов муки. Готовое тесто оставьте в холодильнике на 8 часов или дольше.
Раскатайте тесто и вырежьте заготовки для дома и выложите на тефлоновом коврике. Выпекайте при температуре 160 °C до готовности.
Когда пряники остынут, подровняйте края теркой.
Для глазури тщательно перемешайте все ингредиенты. После этого выложите ее в кондитерский мешок и разрисуйте детали дома. Все оставьте на несколько часов, чтобы глазурь высохла.
Как приготовить пряничный дом (скриншот).
Далее нужно приготовить массу для склеивания домика. Добавьте к остаткам глазури немного сахарной пудры, чтобы загустить. Она должна быть как паста и падать с ложки.
Нанесите глазурь на края пряничных деталей и соедините стены избушки. Для страховки поставьте внутрь сосуд подходящего размера, чтобы на него опирались детали.
Когда стыки подсохнут, добавьте другие детали декора, двери и крыши.
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