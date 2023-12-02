Как сделать красивый новогодний пряничный домик: рецепт и инструкции по декорированию

Что понадобится

Сначала нужно заранее приготовить следующие ингредиенты:

сахар - 100 г

мед - 200 г

масло сливочное - 100 г

сода пищевая - 10 г

корень имбиря, свежий - 20 г

корица молотая - по своему вкусу

кардамон молотый - по своему вкусу

мускатный орех молотый - по своему вкусу

кориандр молотый - по своему вкусу

яйца куриные - 1 шт.

яйцо куриное, желток - 1 шт.

мука пшеничная - 40 г

Для глазури понадобятся следующие ингредиенты:

яичный белок - 1 шт.

сахарная пудра - 20 г

крахмал картофельный - 1 ч.л

лимон, сок - по своему вкусу

вода - 1 ч.л

На видео автор рецепта отмечает следующие размеры заготовок для домика:

ширина фасада - 10 см

высота к крыше - 6 см

линия крыши - 9 см

высота боковых стен - 6 см

ширина боковых стен - 9 см

ширина крыши - 12,5 см

высота крыши - 10 см

Способ приготовления

Следует сначала сделать из бумаги шаблоны для дома.

Чтобы приготовить тесто, нужно соединить сахар, мед, свежий тертый имбирь и специи. Нагрейте смесь на водяной бане, тщательно перемешивая до однородности.

После этого добавьте сливочное масло, доведите массу до температуры примерно 70°C - должен раствориться сахар.

Всыпьте соду и 150 г муки и перемешайте. Влейте в тесто яйцо и один желток, тщательно размешайте. Далее всыпьте 150 г муки, перемешайте и оставьте остывать.

Насыпьте на стол оставшуюся муку и замесите тесто - оно должно получиться пластичное и не липкое. Если липнет в руки, подсыпьте до 50 граммов муки. Готовое тесто оставьте в холодильнике на 8 часов или дольше.

Раскатайте тесто и вырежьте заготовки для дома и выложите на тефлоновом коврике. Выпекайте при температуре 160 °C до готовности.

Как приготовить пряничный дом (скриншот).

Когда пряники остынут, подровняйте края теркой.

Для глазури тщательно перемешайте все ингредиенты. После этого выложите ее в кондитерский мешок и разрисуйте детали дома. Все оставьте на несколько часов, чтобы глазурь высохла.

Как приготовить пряничный дом (скриншот).

Далее нужно приготовить массу для склеивания домика. Добавьте к остаткам глазури немного сахарной пудры, чтобы загустить. Она должна быть как паста и падать с ложки.

Нанесите глазурь на края пряничных деталей и соедините стены избушки. Для страховки поставьте внутрь сосуд подходящего размера, чтобы на него опирались детали.

Когда стыки подсохнут, добавьте другие детали декора, двери и крыши.

Как приготовить пряничный дом (скриншот).