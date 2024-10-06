Как сделать челку без стрижки. Простой лайфхак, который сможет повторить каждая (видео)

Как сделать челку без стрижки

Так, если вы носите каре или же длинные волосы, примерить чубчик очень легко. Для этого вам понадобится всего несколько минут. Возьмите расческу, две "невидимки" и начинайте.

Просто разделите волосы, сделав ровный пробор посередине. Далее отделите две передние пряди, именно из них мы будем формировать челку.

Немного (как показано на видео ниже) скрутите первую прядь, затем заведите ее за ухо и спрячьте под другими волосами, закрепив ее заколкой. Осторожно распушите прядь, будто бы вы хотите сделать ее более воздушной. Вы получите имитацию челки, часть лба закроют волосы, но стричь их не придется.

Повторите то же самое со второй прядью, заведя ее за другое ухо. Далее можно поправить свою «челку». Вы можете регулировать объем прядей. Не бойтесь экспериментировать, ведь даже если вас не устроит результат, всегда можно переделать "гривку".

Этот лайфхак уже стал трендовым. Видео блогерши собрало более 300 тысяч просмотров. А в комментариях пользователи отмечают, что така прическа действительно создает имитацию челки, благодаря чему каждая может примерить "гривку" без похода к парикмахеру.