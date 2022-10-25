Как сделать безопасную лампочку из двух пальчиковых батареек (инструкция)

Если вам приходится некоторое время сидеть без электроэнергии из-за вынужденных отключений, следует подумать заранее о безопасных источниках освещения. Такие лампочки можно сделать из простых батареек.

Следуйте инструкциям от умельцев из сети в материале Styler ниже.

Вставьте с другой стороны (противоположной тому, где проволока) светодиодную лампочку так, чтобы ее провода касались контактов батарейки. Кстати, диод можно взять из обычной светодиодной гирлянды.

Замотайте конструкцию изолентой, чтобы она держалась вместе.

С одной стороны кусочком проволоки в пару сантиметров соедините "+" и "-"

Возьмите две обычные пальчиковые батарейки и соедините вместе, чтобы замкнуть "минус" к "плюсу".

Раньше мы писали, какие приборы необходимо выключить прямо сейчас, чтобы экономить электроэнергию каждый день.

Также читайте, как правильно сохранить продукты при выключении света, чтобы не отравиться.