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Как сделать 5 лучших костюмов на Хэллоуин: креативные идеи и пошаговые инструкции

Как сделать креативные костюмы своими руками (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Хэллоуин - это не только праздник ужасов, но и возможность проявить свою креативность и фантазию, создавая поразительные костюмы. Независимо от того, планируете ли вы посещение вечеринки или просто хотите порадовать детей, оригинальный костюм всегда привлечет внимание.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как создать 5 лучших костюмов на Хэллоуин своими руками. Эти простые и веселые идеи подойдут как для взрослых, так и детей.

Костюм "Призрак"

Материалы:

  • Белая простыня
  • Черный маркер
  • Ножницы

Инструкция:

  • Возьмите белую простыню и положите ее на пол.
  • Начертите карандашом или маркером глаза и рот, чтобы создать "лицо привидения".
  • Вырежьте отверстия для глаз.
  • Положите простыню на себя и снабдите ее на плечах шпильками или брошками.
  • Добавьте декоративные элементы, например, колокольчики.

Креативные костюмы на Хэллоуин сделают вечеринку неповторимой (фото: Freepik.com)

Костюм "Ведьма"

Материалы:

  • Черное платье или юбка
  • Черная шляпа (можно сделать самому)
  • Палочка
  • Цветные нити или фетр для украшений

Инструкция:

  • Наденьте черное платье или юбку.
  • Если у вас нет шляпы, возьмите картон и вырежьте форму конуса. Оклейте черной бумагой.
  • Украсьте шляпу лентами или фетром.
  • Сделайте палочку из ветки или используйте черную проволоку, обмотанную нитями.
  • Добавьте в костюм искусственных пауков или змей для завершения образа.

Костюм "Зомби"

Материалы:

  • Старая одежда
  • Краска для лица (черная, серая, зеленая)
  • Ножницы

Инструкция:

  • Выберите старую одежду, которую не жалко испортить. Разрежьте ее на куски, чтобы создать эффект износа.
  • Нанесите краску для лица на лицо и шею, создавая бледный и болезненный вид.
  • Добавьте черные или зеленые пятна на одежду, имитируя кровь.
  • Сделайте беспорядочную прическу, используя гель для волос.
  • Прогуляйтесь "зомби" походкой, чтобы произвести впечатление!

Самые распространенные костюмы - ведьмы и вампиры (фото: Freepik.com)

Костюм "Кошачья девочка"

Материалы:

  • Черные леггинсы или юбка
  • Черная футболка
  • Ушки (можно сделать из картона)
  • Кошачий хвост (можно из фетра)

Инструкция:

  • Наденьте черные леггинсы или юбку и черную футболку.
  • Сделайте ушки, вырезав из картона два треугольника. Приклейте их к ободку.
  • Для хвоста используйте фетр или обмотайте черную проволоку тканью.
  • Добавьте макияж в виде кошачьих глаз и носика.
  • Завершите образ ботинками с кошачьими элементами или флип-флопами.

Костюм "Скелет"

Материалы:

  • Черный комбинезон или черная одежда
  • Белая ткань или фетровые наклейки
  • Ножницы
  • Клей

Инструкция:

  • Выберите черный комбинезон или одежду, которая станет основой костюма.
  • Вырежьте из белой ткани или фетра формы костей (грудь, руки, ноги).
  • Приклейте вырезанные элементы к комбинезону, создавая скелетный вид.
  • Добавьте белую маску или окрашивайте лицо, чтобы создать завершенный образ.
  • Возьмите пластиковую косу для дополнительного эффекта.

Сделайте креативные костюмы своими руками и удивите друзей (фото: Freepik.com)

Раньше мы писали о 6 идеях, как круто украсить дом в Хэллоуин собственноручно.

Читайте также о 7 "ужасных" играх на Хэллоуин для детей и взрослых.

При написании материала использовались следующие источники: издания Good Housekeeping и WikiHow.

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