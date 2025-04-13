Как исчезла цивилизация майя и почему это может повториться с нами: ученые нашли объяснение

Что известно о цивилизации майя

На нашей планете было немало цивилизаций, которые бесследно исчезли и среди них самой яркой была цивилизация майя. Народ майя жил на территории современной Мексики и Центральной Америки, но за несколько веков мощные города опустели, достопримечательности были заброшены, а большинство людей исчезло.

По данным историков и археологов, цивилизация Майя была очень развитой, хотя время ее формирования - от 2000 года до н. э. до 250 года н.э., а наибольшего года она достигла к 900 году н.э. Когда на территорию Майя прибыли конкистадоры, цивилизация была уже в упадке.

Люди Майя строили каменные города, которые были заброшены задолго до прихода европейцев. У них была письменность, искусство, архитектура, математическая и астрономическая система.

Майя разработали календарь, которые использовали другие народы Центральной Америки, создали эффективную систему земледелия. Одна из самых известных систем Майя - баланс взаимоотношений человека и природы.

Историки, изучавшие развитие этой цивилизации, были поражены, насколько люди были развиты, чего они успели достичь и построить. Так почему же такая мощная и развитая цивилизация исчезла?

Почему исчезла цивилизация майя?

За последние годы ученые выдвинули несколько гипотез относительно того, почему цивилизация майя почти полностью исчезла с лица Земли и оставила свои города и архитектуры, свою науку.

Борьба за власть

Майя не была единой цивилизованной империей, и скорее это было общее общество. Люди, которых мы сейчас называем цивилизацией майя, пережили соперничество и борьбу в то время, когда они были в расцвете. Одна из самых процветающих частей была расположена там, где сейчас находится Канкун в Мексике.

По данным археологов, которые исследовали памятники, после 800 лет н.э. строительство и установка памятников прекратилось. А это свидетельствует о том, что люди не жили в этих местах после определенной точки. Если некоторые города пали во время борьбы за власть и были заброшены, природа заходила и возвращала пространство обратно, в результате чего на месте, где жили люди, оставались заросшие руины. Храм майя в Мексике (фото: pixabay.com)

Борьба за власть была, но в ней сражались города майя, каждый из которых был мини-государством. Канкун пережил жестокое нападение, во время которого были убиты королевская семья и представители знати. И такое насилие не было в регионе чем-то необычным.

Перенаселение

Другая теория заключается в том, что перенаселение цивилизации майя достигло такого уровня, что людей стало больше, чем можно было обеспечить. В начале 9 века город майя Тикаль насчитывал около 50 000 жителей, и как предполагают исследователи, это было большое количество людей, которых нужно было кормить.

Возможно, люди небольшим группами начали переезжать из больших городов в поиске мест, где потеря ресурса не была такой большой. Хотя это не может объяснить, почему некоторые целые города полностью остались заброшенными.

Примерно в 9 веке в некоторых регионах низменности Майя возникла длительная нехватка воды, что привело к потере урожая и локальному голоду. Дефицит продовольствия поставил под сомнение контроль лидеров майя над регионом. Люди могли уехать или поднять восстание. Храм Майя в Юкатане (фото: pixabay.com)

Засуха

Исследования климата в период приблизительного краха майя показывают, что изменение климата могло сыграть важную роль. Например, вырубка деревьев для освобождения места под фермы и сельского хозяйства, которые должны были бы прокормить растущее население, привела к катастрофическому уменьшению деревьев.

Это в свою очередь уменьшило способность земли поглощать солнечное излучение, что привело к меньшему испарению воды в регионе. Конечно, это привело к меньшему количеству облаков и меньше дождей. Меньшее количество дождей привело к засухе, неурожаю и значительно снизило возможность производить достаточно пищи для поддержания населения крупных городов.

При такой ситуации мог начаться голод, болезни и опять же - массовый выезд группами в другие места для проживания.

Политические волнения

Ученые предполагают, что другие районы цивилизации майя претерпели драматический упадок в 11 веке, когда в городе Ушмаль оказалось, что работы остались незавершенными, и город начал приходить в упадок. А вот соседний Чичен-Ица начал развиваться и расширяться.

А Ушмаль в 10 веке был главным центром власти в регионе Пуук. Там был огромный дворец, который был королевской резиденцией, и местом, где знать проводила советы. Были также площадки для игры в мяч, церемониальный комплекс. А уже в 11 веке город резко начал приходить в упадок, строительство многих монументальных сооружений так и не было завершено, а Пуук начал терять население. Город Тикаль в Гватемале (фото: pixabay.com)

Некоторые города были покинуты, территории опустели, главные артерии цивилизации майя были перерезаны, и политические последствия этого могли быть значительными. Другие части цивилизации майя пытались продолжать свое развитие, поскольку потеря части народа пробивала дыры в сложной смеси их общества. И со временем оно перестало функционировать.

Упадок майя означал, что они были не в состоянии отразить вторжение и колонизацию испанцев столетиями позже.

Эпидемия

Существуют также предположения, что цивилизация майя могла стать жертвой вирусов и различных заболеваний, что вызвало массовое вымирание народа. Однако археологи и историки не смогли найти подтверждения этому в заброшенных городах. Город цивилизации Майя Чичен-Ица (фото: pixabay.com)

Существуют ли сейчас майя?

Как ни странно, но представители цивилизации майя существуют до сих пор. Они живут на полуострове Юкатан, в Белизе, Гватемале и Гондурасе, в Мексике и других частях Америки. У них религия - это смесь христианства и традиционных верований майя.

Каждая община имеет своего религиозного покровителя. Все общины разные между собой, но их объединяет происхождение и культура. Прогресс постепенно стирает самобытность групп, они ассимилированы в современное общество.

Цивилизация Майя так и не восстановилась, по крайней мере в том виде, который был когда-то. Потомки знати, священников, воинов и фермеров сейчас живут в тех же землях и уважают свою культуру и обычаи.