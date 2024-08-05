Как найти свои самые старые публикации в социальных сетях и удалить их: инструкция

В эпоху цифровой информации наши публикации в социальных сетях остаются с нами на долгие годы. Иногда хочется удалить старые посты, чтобы освободить пространство для новых мыслей или убрать уже неактуальные публикации.

Как быстро и эффективно отыскать и удалить старые публикации в социальных сетях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Facebook

Если вы были среди первых пользователей Facebook, то помните, что личные статусы были гораздо более распространены, чем сейчас - люди даже писали на стенах друг друга, как в MySpace.

Как найти свои самые старые посты на веб-версии Facebook:

Выберите свое имя (слева), чтобы открыть свой профиль

В верхней части колонки с вашими постами (прямо под полем "Что у вас на уме?") найдите и нажмите кнопку "Фильтры"

Используйте выпадающее меню "Перейти к", чтобы найти год, когда вы присоединились к Facebook

Нажмите "Готово", чтобы увидеть посты за этот год

Как найти свои самые старые посты на мобильном устройстве:

Откройте свой профиль Facebook в мобильном приложении

Прокрутите вниз до своих постов и найдите ссылку "Фильтры" справа

На мобильном устройстве это немного сложнее: нельзя просто перейти к конкретному году, нужно пролистывать календарь.

Всего за несколько кликов вы можете вернуться в прошлое во времени Facebook (фото: The Verge)

Как узнать, когда вы присоединились к Facebook

На веб-версии:

Откройте Facebook и нажмите на свою фотографию профиля

Выберите "Настройки и конфиденциальность" и "Настройки"

Найдите "Центр аккаунтов" справа на странице. Выберите его, а затем перейдите к "Ваша информация и разрешения", далее "Доступ к вашей информации" и "Личная информация"

Дата создания вашего аккаунта будет первой строкой в разделе "Информация профиля"

На мобильном приложении:

Выберите свою фотографию профиля в верхнем правом углу.

Перейдите в "Настройки и конфиденциальность", затем "Настройки", далее "Центр аккаунтов", "Ваша информация и разрешения", "Доступ к вашей информации" и "Личная информация".

Как и в веб-версии, если вы найдете раздел "Информация профиля", вы увидите дату создания вашего аккаунта.

Если у вас много постов для просмотра, вы можете использовать другие фильтры (например, месяц), чтобы сузить результаты. Если вы хотите удалить какой-то пост, просто нажмите на три точки рядом с ним и выберите "Удалить пост".

Вы можете узнать, когда вы присоединились к Facebook, перейдя по длинному списку ссылок (фото: The Verge)

X/Twitter

Если вы хотите отправиться в путешествие по воспоминаниям (и если вы еще не деактивировали свой аккаунт), вы можете найти свои самые старые твиты несколькими способами, но использование встроенного поисковика платформы является самым простым.

Зайдите на X через веб-браузер, затем:

Введите "(от:ваше_имя_пользователя) до:гггг-мм-дд с:гггг-мм-дд" в поисковую строку в верхней части страницы

Измените имя пользователя на свой идентификатор X, измените даты и нажмите Enter

Нажмите вкладку "Последние" вверху, чтобы отсортировать посты по хронологии

Чтобы удалить твит, нажмите на три точки рядом с ним, затем нажмите "Удалить"

Если вы не помните, когда присоединились к платформе, перейдите в свой профиль; дата присоединения должна быть указана под вашим описанием.

Если вы хотите использовать мобильное приложение X, вы можете использовать те же поисковые запросы, что и выше, чтобы найти свои твиты. Просто нажмите на значок лупы внизу экрана, чтобы перейти к поисковой строке.

Воспользуйтесь поиском по X, чтобы найти свои старые сообщения (фото: The Verge)

Instagram

Instagram появился на несколько лет позже Facebook и X, впервые открывшись для публики в 2010 году. Это много лет для накопления фотографий и видео в вашей публичной ленте, даже если большая часть активности в Instagram сосредоточена на историях, которые автоматически исчезают.

Лучше всего использовать мобильное приложение Instagram:

Нажмите на свою аватарку (внизу справа)

Нажмите на три горизонтальные линии (сверху справа)

Выберите "Ваша активность" и "Публикации"

Нажмите "От новых к самым старым" и измените значение на «От старых к самым новым"

Ваши самые первые посты в Instagram появятся вверху экрана. Если вы хотите уточнить поиск, нажмите на выпадающее меню "Все даты", которое позволит вам искать посты в Instagram в определенном диапазоне дат.

Если вы хотите удалить какой-то пост из своего профиля Instagram, нажмите на пост, затем на три точки в правом верхнем углу и выберите "Удалить". То же самое меню позволяет архивировать пост, что означает, что вы все еще можете его видеть (и все комментарии и лайки), но он скрыт от других.