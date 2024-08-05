Как найти свои самые старые публикации в социальных сетях и удалить их: инструкция
В эпоху цифровой информации наши публикации в социальных сетях остаются с нами на долгие годы. Иногда хочется удалить старые посты, чтобы освободить пространство для новых мыслей или убрать уже неактуальные публикации.
Как быстро и эффективно отыскать и удалить старые публикации в социальных сетях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Если вы были среди первых пользователей Facebook, то помните, что личные статусы были гораздо более распространены, чем сейчас - люди даже писали на стенах друг друга, как в MySpace.
Как найти свои самые старые посты на веб-версии Facebook:
- Выберите свое имя (слева), чтобы открыть свой профиль
- В верхней части колонки с вашими постами (прямо под полем "Что у вас на уме?") найдите и нажмите кнопку "Фильтры"
- Используйте выпадающее меню "Перейти к", чтобы найти год, когда вы присоединились к Facebook
- Нажмите "Готово", чтобы увидеть посты за этот год
Как найти свои самые старые посты на мобильном устройстве:
- Откройте свой профиль Facebook в мобильном приложении
- Прокрутите вниз до своих постов и найдите ссылку "Фильтры" справа
На мобильном устройстве это немного сложнее: нельзя просто перейти к конкретному году, нужно пролистывать календарь.
Всего за несколько кликов вы можете вернуться в прошлое во времени Facebook (фото: The Verge)
Как узнать, когда вы присоединились к Facebook
На веб-версии:
- Откройте Facebook и нажмите на свою фотографию профиля
- Выберите "Настройки и конфиденциальность" и "Настройки"
- Найдите "Центр аккаунтов" справа на странице. Выберите его, а затем перейдите к "Ваша информация и разрешения", далее "Доступ к вашей информации" и "Личная информация"
- Дата создания вашего аккаунта будет первой строкой в разделе "Информация профиля"
На мобильном приложении:
Выберите свою фотографию профиля в верхнем правом углу.
Перейдите в "Настройки и конфиденциальность", затем "Настройки", далее "Центр аккаунтов", "Ваша информация и разрешения", "Доступ к вашей информации" и "Личная информация".
Как и в веб-версии, если вы найдете раздел "Информация профиля", вы увидите дату создания вашего аккаунта.
Если у вас много постов для просмотра, вы можете использовать другие фильтры (например, месяц), чтобы сузить результаты. Если вы хотите удалить какой-то пост, просто нажмите на три точки рядом с ним и выберите "Удалить пост".
Вы можете узнать, когда вы присоединились к Facebook, перейдя по длинному списку ссылок (фото: The Verge)
X/Twitter
Если вы хотите отправиться в путешествие по воспоминаниям (и если вы еще не деактивировали свой аккаунт), вы можете найти свои самые старые твиты несколькими способами, но использование встроенного поисковика платформы является самым простым.
Зайдите на X через веб-браузер, затем:
- Введите "(от:ваше_имя_пользователя) до:гггг-мм-дд с:гггг-мм-дд" в поисковую строку в верхней части страницы
- Измените имя пользователя на свой идентификатор X, измените даты и нажмите Enter
- Нажмите вкладку "Последние" вверху, чтобы отсортировать посты по хронологии
- Чтобы удалить твит, нажмите на три точки рядом с ним, затем нажмите "Удалить"
Если вы не помните, когда присоединились к платформе, перейдите в свой профиль; дата присоединения должна быть указана под вашим описанием.
Если вы хотите использовать мобильное приложение X, вы можете использовать те же поисковые запросы, что и выше, чтобы найти свои твиты. Просто нажмите на значок лупы внизу экрана, чтобы перейти к поисковой строке.
Воспользуйтесь поиском по X, чтобы найти свои старые сообщения (фото: The Verge)
Instagram появился на несколько лет позже Facebook и X, впервые открывшись для публики в 2010 году. Это много лет для накопления фотографий и видео в вашей публичной ленте, даже если большая часть активности в Instagram сосредоточена на историях, которые автоматически исчезают.
Лучше всего использовать мобильное приложение Instagram:
- Нажмите на свою аватарку (внизу справа)
- Нажмите на три горизонтальные линии (сверху справа)
- Выберите "Ваша активность" и "Публикации"
- Нажмите "От новых к самым старым" и измените значение на «От старых к самым новым"
Ваши самые первые посты в Instagram появятся вверху экрана. Если вы хотите уточнить поиск, нажмите на выпадающее меню "Все даты", которое позволит вам искать посты в Instagram в определенном диапазоне дат.
Если вы хотите удалить какой-то пост из своего профиля Instagram, нажмите на пост, затем на три точки в правом верхнем углу и выберите "Удалить". То же самое меню позволяет архивировать пост, что означает, что вы все еще можете его видеть (и все комментарии и лайки), но он скрыт от других.
Вы можете удалить или архивировать старые публикации в Instagram (фото: The Verge)
Напомним, что Instagram позволит пользователям создавать версии себя с помощью искусственного интеллекта.
А еще мы писали, что в Meta сделали важное заявление касательно будущего Facebook.