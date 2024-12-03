Как изменятся смартфоны через 50 лет: пять невероятных идей (фото)

Управление мыслями

Раньше основным способом взаимодействия с телефоном был физический клавиатурный ввод, который со временем был заменен сенсорными экранами, которые мы используем сегодня. С такими сервисами, как Google Assistant и Gemini Live, теперь мы можем взаимодействовать с нашими устройствами, просто используя голос.

Следующим шагом, возможно, в эволюции будет управление мыслями. Эта технология позволит вам выполнять все те же задачи, которые можно сделать с помощью касания или голоса, а также помощью мыслей. Вы сможете открыть любое приложение, воспроизвести конкретное видео на каком-то футуристическом YouTube и даже редактировать изображения, используя мысли.

Использование смартфонов с помощью управления мыслями будет значительно быстрее. Вам больше не нужно будет искать приложение или тянуть палец до самого верха экрана, чтобы нажать на него. Вы сможете выполнить любую задачу в мгновение ока.

Мы еще очень далеко от того, чтобы это стало реальностью, но прогресс уже есть. Ученые из MIT продемонстрировали устройство под названием AlterEgo, которое позволяет пользователям общаться с машинами только с помощью мыслей. Проект, который был запущен еще в 2018 году, развивается уже несколько лет, и потребуется время, чтобы это вышло на рынок - если это вообще случится.

Более недавний пример поступил из Калифорнийского университета, где ученые работают над переводом мыслей в слова с помощью интерфейса “мозг-компьютер” и машинного обучения. Мысли женщины были озвучены аватаром ее собственным голосом, что является поистине невероятным.

Хотя идея управления смартфоном с помощью мыслей сейчас кажется безумной, это вполне может стать реальностью в будущем. Однако, чтобы мы достигли этой точки, потребуется время.

Беспроводная зарядка

Давайте признаем: срок службы батареи у среднего смартфона оставляет желать лучшего. Даже если у вас есть флагманский телефон, например, Galaxy S24 Ultra с огромной батареей на 5 000 мА/ч, вы все равно сможете пользоваться им максимум два дня при средней нагрузке.

Как только устройство разрядится, вам придется либо подключить его к зарядке, либо положить на беспроводную зарядную станцию - если ваш телефон это поддерживает.

Но в будущем все может измениться. В 2021 году Motorola представила решение для зарядки по воздуху, которое позволяет заряжать телефоны на расстоянии до одного метра от передатчика. Xiaomi продемонстрировала похожее решение под названием Mi Air Charge, с радиусом действия в несколько метров. Однако оба этих устройства еще не были выпущены в коммерческое обращение.

Представьте себе будущее, в котором эти передатчики будут гораздо мощнее и смогут заряжать устройства на большом расстоянии. Эти передатчики будут настолько мощными, что уровень заряда вашего смартфона будет достигать 100 процентов все время.

Такая технология не будет ограничена только смартфонами. Она будет постоянно заряжать все ваши гаджеты, от наушников до смарт-часов. Кто знает, можете через время она даже будет заряжать ваш электромобиль.

Хорошая новость в том, что есть компания, которая разрабатывает что-то подобное, и называется она Wi-Charge. Она делает передатчики, которые преобразуют электричество в инфракрасное излучение для зарядки устройств по воздуху. Излучение считается безопасным, а диапазон действия передатчика составляет 30 футов или около девяти метров. Технология выглядит многообещающе и уже используется производителем умных замков в США.

Растягивающиеся телефоны

Мы уже видели множество складных телефонов за последние годы, включая Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Moto Razr и другие. Но что, если вместо того, чтобы раскладывать телефон, как Z Fold 6, вы просто растягиваете его, словно резинку? Все, что нужно сделать, это потянуть телефон за два угла по диагонали.

Этот тип дизайна позволит вам быстро увеличить размер устройства при просмотре видео и уменьшить его, чтобы он поместился в карман.

Конечно, будет предел тому, насколько сильно можно растянуть устройство. Если этот предел составит 50 процентов от первоначального размера телефона, это означало бы, что экран с диагональю 6 дюймов можно будет растянуть до 9 дюймов.

Работы в области растягивающихся дисплеев уже ведутся, но до появления таких телефонов еще далеко. Samsung работает над этой технологией с 2017 года и недавно представила свою последнюю версию растягивающегося микродисплея на основе LED, который может растянуться на 25 процентов. LG сделала шаг вперед с собственным дисплеем, который способен растягиваться на 50 процентов.

Конечно, чтобы создать полностью растягивающийся телефон, большинство компонентов также должны быть растягивающимися, а не только экран. Работы в этой области также ведутся, и инженерные исследователи из Мичиганского университета разработали первый растягивающийся интегрированный микрочип еще в 2017 году.

Хотя с тех пор мы не слышали много новостей об этом проекте, исследователи из Стэнфордского университета недавно разработали материалы, которые могут быть использованы для создания растягивающихся интегрированных схем. Эти схемы могут быть в пять раз меньше и работать в 1000 раз быстрее, чем их более ранние аналоги.

Помимо того, что растягивающиеся дисплеи позволят изменять размер телефонов, они также добавят новую грань в такие вещи, как игры и просмотр видео.

Как может выглядеть растягивающийся смартфон (фото: Android Authority)

Изменение цвета

Представьте телефон с полностью прозрачной задней панелью, выполненной из материала, напоминающего стекло, который полностью поглощает свет. Внутри устройства будут располагаться одна или несколько светодиодов, цвет которых можно будет менять в настройках телефона (или, возможно, с помощью вашего разума).

Эта технология позволит вам менять цвета по своему желанию. Также функция может иметь режим, который будет автоматически менять цвет каждый день. С помощью нескольких светодиодов, расположенных внутри устройства, можно будет создавать градиентные цвета.

Работы в этой области уже ведутся, хотя до реализации таких устройств еще далеко. В 2020 году OnePlus анонсировала телефон 8T Concept, у которого есть задняя панель, меняющая цвет. Она использует технологию, которую компания называет "Электронный цвет, материал и отделка" (Electronic Color, Material, and Finish, ECMF), позволяющую изменять цвет задней панели в зависимости от некоторых условий.

Компания vivo также представила свой телефон с меняющимся цветом в 2020 году.

Стоит отметить, что ни один из этих продуктов пока не поступил в продажу.

Смартфоны в будущем смогут сами менять цвета (фото: Android Authority)

OLED и E-ink в одном устройстве

Дисплеи OLED отлично подходят для просмотра видео и игр, но они не самые удобные для чтения. Дисплеи E-ink, такие как в электронных книгах Kindle от Amazon, гораздо лучше подходят для чтения.

С дисплеями OLED читать практически невозможно. Конечно, у них есть функции ночного режима, они могут фильтровать синей свет и даже переводить экран в монохром. Но даже при включении этих функций дисплеи OLED все равно не могут сравниться с E-ink по комфорту для чтения.

Смартфоны будущего могут сочетать технологии OLED и E-ink в одном дисплее, что, вероятно, приведет к исчезновению специализированных электронных книг. С простым тапом в настройках вы сможете преобразовать OLED-дисплей в экран E-ink для чтения книг, статей и различных документов, не испытывая дискомфорта от яркого света, светящегося прямо в ваше лицо.

Дисплей E-ink также значительно менее энергоемкий, что может привести к увеличению времени работы от батареи. Новейшие модели поддерживают цвет, как, например, последний Kindle.

К сожалению, на данный момент это невозможно. У Apple была похожая идея еще в 2011 году, когда компания подала патент на гибридный дисплей E-ink/OLED, но до сих пор мы не видели этой технологии на рынке. На сегодняшний день существуют телефоны с обеими технологиями дисплеев, но они не объединяют их в один.

OLED и E-ink дисплеи (фото: Android Authority)