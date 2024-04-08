Как изменились главные герои романтической истории "Бриджертоны" (фото)

Фиби Дайневор

Фиби Дайневор сыграла роль Дефне Бриджертона. Она четвертая сестра в семье, покорившая зрителей своей мечтательностью и искренней верой в любовь.

Дефне предстала перед нами юной, 21-летней рыжей девочкой с сильным характером, но хрупкой душой, которой удалось найти друга и любимого человека в одном лице.

Сейчас актриса стала роскошной молодой женщиной, карьера которой пошла вверх, после картины "Бриджертоны".

Фиби Дайневор (фото: Кинориум)

Фиби Дайневор (фото: instagram.com/phoebedynevor)

Реге-Жан Пейдж

Реге-Жан Пейдж исполнил роль красавца, герцога Саймона Бассе, по сюжету имевшего тяжелое прошлое, которое сделало его немного закрыть и отстраненным от людей. Он не верил в любовь до встречи с Дефне. Однако любовь умеет исцелить любые раны детства.

После этой роли Пейдж стал настоящим секс-символом, ведь его мужество и романтизм покоряет сердца.

Реге-Жан Пейдж (фото: Кинориум)

Реге-Жан Пейдж (фото: instagram.com/regejean)

Джонатан Бейли

Джонатан Бэйли сыграл старшего брата, на котором лежит вся ответственность за семью. Во втором сезоне он решает жениться из-за того, что этого требует обычай. Но встретив очаровательную женщину, которая смогла изменить его представление о любви, он идет на этот шаг искренне и решительно.

Сейчас актер продолжает сниматься в новом сезоне "Бриджертонов", правда, он очень похудел. Но, возможно, этого и требует новый поворот истории известной семьи.

Джонатан Бэйли (фото: Кинориум)

Джонатан Бейли (фото: instagram.com/jbayleaf)

Симон Эшли

Симон Эшли исполнила роль Кейт, которая больше всего стремилась защитить свою семью и обеспечить младшей сестре счастливое будущее, связав ее узлами брака с Бриджертонами, но судьба распорядилась иначе. Она сама влюбилась в кандидата своей сестры и вышла за него.

Красавица Симон продолжает свою карьеру и, конечно, демонстрирует красоту и женственность.

Симон Эшли (фото: Кинориум)

Симон Эшли (фото: instagram.com/simoneashley)