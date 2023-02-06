Как изменилась первая леди Елена Зеленская: красноречивые фото

Первой леди Украины Елене Зеленской сегодня исполнилось 45 лет. Президент Украины трогательно поздравил жену с днем рождения и поблагодарил ее за то, что она есть в его жизни.
Как выглядела Елена Зеленская до того, как стала первой леди Украины и в чем ее жизнь изменилась - читайте в Styler ниже.
Елена Зеленская (девичья фамилия Кияшко) родилась 6 февраля 1978 году в Кривом Роге. С отличием окончила строительный факультет Криворожского технического университета по специальности архитектор. И по своей специальности Елена так и не поработала.
Со своим будущем мужем она познакомилась после школы, хотя они учились в одном учебном заведении - в параллельных классах. На момент встречи они уже оба были студентами и учились в разных институтах. До свадьбы пара встречалась 8 лет и поженилась в 2003 году.
Архивные фото Зеленских (instagram, facebook)
Сначала она активно участвовала в творческой деятельности команды КВН "Квартал 95", где начинал свою карьеру шоумена Владимир Зеленский. Елена придумывала миниатюры, а потом стала сценаристом команды.
Далее были сценарии для фильмов, которые выпускала студия "Квартал 95". Елена также писала сценарии для "Вечернего квартала" и "Женского квартала". И до выборов президента в 2019 году она была не публичной личностью.
В 2004 году Елена родила дочь, которую назвали Александрой, а в 2013 году - сына Кирилла.
Зеленские с детьми (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
20 мая 2019 года Елена Зеленская официально стала первой леди Украины. Ее фото стало появляться на обложках популярных журналов, у нее брали интервью и ее жизнь, стиль, привычки - стали объектами интереса журналистов.
Вместе с известным шеф-поваром Евгением Клопотенко первая леди занялась реформой системы школьного питания. Проект получился удачными и 1 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил новые нормы питания детей.
Фото: РБК-Украина
Также Зеленская активно участвовала в различных конгрессах, международных мероприятиях, занималась музеями, установлением равных прав и возможностей для женщин и мужчин, проектами по безбарьерности и другими социально общественными вопросами и проектами.
Первая поездка в Брюссель в 2019 году (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
В 2020 году мир постигло сложное испытание - пандемия коронавируса. Это изменило жизнь украинцев кардинально, в том числе и жизнь первой леди страны. Однако Елена Зеленская находила слова поддержки и теплые слова для каждого жителя нашей страны.
Первая леди Украины до 2022 года (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Жизнь каждого украинца изменилась 24 февраля. Еще за несколько дней до начала войны мы все жили обычной размеренной жизнь и публиковали счастливые фото, а потом многим пришлось спешно уезжать из своих домов и искать укрытие для себя и детей в более безопасных местах.
Елена и Владимир Зеленские 6 февраля 2022 года (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Елена Зеленская вынуждена была вместе с детьми укрываться и первые недели войны она не появлялась на публике. С тех пор она и ее муж стали реже улыбаться, а задачи стали совсем иные.
Первая леди рассказывает всему миру об Украине, ее поддерживают первые леди других стран. Она выступает на конгрессах и различным мероприятиях, которые посвящены Украине. Также она стала чаще давать интервью.
Елена Зеленская в 2022 году (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
За последний год изменился не только Владимир Зеленский, но и Елена - это был год тяжелых испытаний и быстрого взросления для всех нас.
А вот так Владимир Зеленский поздравил жену с днем рождения в прошлом году, всего за несколько недель до войны.
Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:
Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…а
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну 95-й…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли!
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как изменились Владимир Зеленский и его супруга Елена за последние три года.
А также мы писали о том, что Владимир Зеленский стал человеком года по версии крупнейшего польского издания.