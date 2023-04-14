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Как уменьшить тягу к выпечке и сладкому: советы диетолога

Как есть меньше сладкого (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Желание есть сладкое и выпечку в чрезмерных количествах может быть связано со многими факторами: от психоэмоциональных до физических. В случае слишком навязчивого аппетита к сладостям следует обратиться к врачу. Однако если вы хотите уменьшить его количество в своем рационе, следуйте несложным советам ниже.

Действенными рекомендациями поделилась диетолог Олеся Добрянская в своем Telegram-канале.

Употребляйте больше белка

Белок помогает усилить ощущение сытости и контролировать уровень глюкозы в крови. Включайте в рацион творог, яйца, рыбу, субпродукты, мясо, птицу, бобовые и т.д.

Не забывайте о сложных углеводах

Сложные углеводы усваиваются медленнее и не приводят к резкому увеличению уровня глюкозы в крови. Включайте в рацион цельные злаки и бобовые. К обычной каше можно добавлять не только сладкие ингредиенты, но и соленые. Так вы и вкус разнообразите.

Добавляйте в рацион жиры

Здоровые жиры помогают усилить ощущение сытости и контролировать уровень глюкозы в крови. Добавляйте в рацион жирную морскую рыбу (селедку, скумбрию, лосось), авокадо, сырые орехи и семена, йогурт, оливковое масло, оливки. Учитывайте количество жиров в соответствии со своими параметрами.

Соблюдайте водный баланс

Адекватный питьевой режим будет способствовать контролю аппетита. Многие люди путают жажду с голодом, поэтому следите за своим питьевым режимом в течение дня.

Используйте специи

Специи и травы - это хороший способ добавить вкус и аромат в ваши блюда без лишних калорий. Также не следует полностью отказываться от соли. Здоровая пища вкуснее, если ее умеренно солить.

Используйте цельнозерновую муку

Можно даже миксовать 50/50. Вместо сахара в выпечку можно добавлять подсластители, не имеющие калорий. Также к тесту можно добавлять соответствующие специи: корицу, мускатный орех и т.д.

Спите достаточное количество времени

Уставший организм нуждается в энергии, которую проще всего получить в виде булочек и шоколада. Это такая природа человеческого организма, поэтому не начинайте винить себя в этом. Прежде всего, попробуйте настроить режим сна. Поначалу это будет непросто, однако за 1-2 недели вы привыкнете к нововведению.

Раньше мы рассказывали, какие сладости можно есть на диете и не бояться набрать лишнего.

Читайте также, какие есть полезные заменители привычным сладостям и выпечке.

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