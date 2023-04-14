Як зменшити тягу до випічки та солодкого: поради дієтолога

Споживайте більше білка

Білок допомагає посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози в крові. Включайте до раціону кисломолочний сир, яйця, рибу, субпродукти, м'ясо, птицю, бобові тощо.

Не забувайте про складні вуглеводи

Складні вуглеводи засвоюються повільніше та не призводять до різкого збільшення рівня глюкози у крові. Включайте в раціон цілісні злаки та бобові. До звичайної каші можна додавати не лише солодкі інгредієнти, а й солоні. Так ви й смак урізноманітните.

Додавайте до раціону жири

Здорові жири допомагають посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози в крові. Додавайте в раціон жирну морську рибу (оселедець, скумбрія, лосось), авокадо, сирі горіхи та насіння, йогурт, оливкову олію, оливки. Враховуйте кількість жирів відповідно до своїх параметрів.

Дотримуйтеся водного балансу

Адекватний питний режим сприятиме контролю апетиту. Багато людей плутають спрагу з голодом, тому стежте за своїм питним режимом протягом дня.

Використовуйте спеції

Спеції та трави - це хороший спосіб додати смак та аромат у ваші страви без зайвих калорій. Також не варто повністю відмовлятися від солі. Здорова їжа смачніша, якщо її помірно солити.

Використовуйте цільнозернове борошно

Можна навіть міксувати 50/50. Замість цукру у випічку можна додавати підсолоджувачі, які не мають калорій. Так само до тіста можна додавати відповідні спеції: корицю, мускатний горіх тощо.

Спіть достатню кількість часу

Втомлений організм потребує енергії, яку найпростіше здобути у вигляді булочок і шоколаду. Це така природа організму людини, тому не починайте звинувачувати себе в цьому. Насамперед спробуйте налаштувати режим сну. Спочатку це буде непросто, проте за 1-2 тижні ви звикнете до нововведення.