Як зменшити тягу до випічки та солодкого: поради дієтолога

Бажання їсти солодке та випічку в надмірних кількостях може бути пов'язаним із багатьма факторами: від психоемоційних до фізичних. У разі занадто нав'язливого апетиту до солодощів, варто звернутися до лікаря. Проте якщо ви хочете зменшити його кількість у своєму раціоні, дотримуйтеся нескладних порад нижче.
Дієвими рекомендаціями поділилася дієтолог Олеся Добрянська у своєму Telegram-каналі.
Білок допомагає посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози в крові. Включайте до раціону кисломолочний сир, яйця, рибу, субпродукти, м'ясо, птицю, бобові тощо.
Складні вуглеводи засвоюються повільніше та не призводять до різкого збільшення рівня глюкози у крові. Включайте в раціон цілісні злаки та бобові. До звичайної каші можна додавати не лише солодкі інгредієнти, а й солоні. Так ви й смак урізноманітните.
Здорові жири допомагають посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози в крові. Додавайте в раціон жирну морську рибу (оселедець, скумбрія, лосось), авокадо, сирі горіхи та насіння, йогурт, оливкову олію, оливки. Враховуйте кількість жирів відповідно до своїх параметрів.
Адекватний питний режим сприятиме контролю апетиту. Багато людей плутають спрагу з голодом, тому стежте за своїм питним режимом протягом дня.
Спеції та трави - це хороший спосіб додати смак та аромат у ваші страви без зайвих калорій. Також не варто повністю відмовлятися від солі. Здорова їжа смачніша, якщо її помірно солити.
Можна навіть міксувати 50/50. Замість цукру у випічку можна додавати підсолоджувачі, які не мають калорій. Так само до тіста можна додавати відповідні спеції: корицю, мускатний горіх тощо.
Втомлений організм потребує енергії, яку найпростіше здобути у вигляді булочок і шоколаду. Це така природа організму людини, тому не починайте звинувачувати себе в цьому. Насамперед спробуйте налаштувати режим сну. Спочатку це буде непросто, проте за 1-2 тижні ви звикнете до нововведення.
Раніше ми розповідали, які солодощі можна їсти на дієті та не боятися набрати зайвого.
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