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Как не испортить детям каникулы? Известная педагог дала действенные и очень полезные советы родителям

Как не испортить детям каникулы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Летние каникулы - это долгожданное время для детей, когда они могут отдохнуть от школьных будней, расслабиться, зарядиться новыми впечатлениями и весело провести время с семьей и друзьями. Однако для родителей этот период может быть и источником беспокойства, ведь так хочется, чтобы дети не только получили максимум удовольствия от отдыха, но и не забыли об учебе, не испортили здоровье и не попали в неприятные ситуации.

В комментарии РБК-Украина научный руководитель образовательного проекта "Мир ждет крылатых", известная педагог Анжелика Цимбалару рассказала, как родителям не испортить детям каникулы и что может быть ресурсом для обучения во время отдыха.

Что может быть ресурсом для обучения во время летних каникул?

"Прекрасно, если у семьи есть возможность отправиться в путешествие. Тогда ребенок обязательно будет рассказывать о своих впечатлениях от поездки - это развитие речи", – говорит эксперт.

По ее словам, выявить вычислительные навыки ребенок может, подсчитывая расходы на билеты, питание и проживание.

Наблюдение за местностью и ее жителями, традициями и т.д. поможет глубже понимать соответствующие темы по предмету "Вселенная".

"Хорошо, если родители могут отправить ребенка на одну смену в летний развивающий лагерь. Отмечу: не больше! Дети, которых отправляют в лагерь на целое лето, чувствуют себя ненужными своей семье. Если такой возможности нет, то можно записать сына или дочь в детскую секции, кружка, мастер-классов и т.д.", - говорит она.

Но здесь тоже важно не переусердствовать, поскольку посещение более двух кружков сразу может привести к переутомлению.

"Поощряйте ребенка задавать как можно больше вопросов и, главное, либо отвечайте на них сами, либо вместе с ребенком ищите ответы в книгах и интернет-источниках", – советует Цимбалару.

Как не испортить детям каникулы?

Прежде всего, дает родителям совет опытный педагог, увеличьте время на общение, игры, экскурсии со своим ребенком, совместное времяпрепровождение с ним другим способом.

А еще спросите, что ребенок хотел бы сделать этим летом вместе с родителями - и реализовать хотя бы одну из его мечт.

Раньше мы писали, что педагог дала советы, как не забыть ребенку изученный материал за лето.

А еще педагог объяснила, следует ли заставлять ребенка учиться на каникулах.

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