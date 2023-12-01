Как живет женщина, которой одновременно пересадили почку и поджелудочную железу. Вы будете удивлены (фото)

Подробнее об операции

Елена проживает в Ровенской области. В пять лет у нее диагностировали сахарный диабет, поэтому уже в шесть лет она делала себе инъекции инсулина. Позже у девушки отказали почки.

До трансплантации женщина каждый день делала по четыре инъекции инсулина и трижды в неделю ездила в больницу на гемодиализ.

Долгожданный для Елены звонок раздался в апреле. Единая государственная информационная система трансплантации определила именно ее иммуносовместимым реципиентом к умершему донору.

Елене Ткачук сделали двойную трансплантацию органов (фото: Facebook/Український центр трансплант-координації)

Трансплантация поджелудочной железы - это одно из самых сложных хирургических вмешательств. Пересадка поджелудочной длилась почти шесть часов, затем еще два часа трансплантировали почку.

В результате на второй день после операции Елена отказалась и от инъекций инсулина, и от гемодиализа полностью.

Как Елена живет сегодня

В 33-й день рождения Елену выписали из больницы. Она рассказывает медикам, что живет новую, другую жизнь.

Сегодня женщина помогает дочери с уроками, завела в хозяйстве кроликов, села за руль автомобиля и экзамен на водительские права сдала с первой попытки. После войны планирует обязательную поездку на Прикарпатье и подъем на Говерлу.

После операции Елена может вести полноценную жизнь (фото: Facebook/Украинский центр трансплант-координации)

Кроме того, Елена очень хочет обнять жену умершего донора, давшего ей шанс жить по-настоящему. Через врачей она передала ей письмо и ждет ответа.

От общения с журналистами Елена никогда не отказывается. Ведь хочет, чтобы как можно больше людей знали, как важным и спасительным для кого-то может стать донорство.