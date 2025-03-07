Как увеличить размер полового члена? Уролог назвал реальные методы, которые работают

Какой размер в медицине считается маленьким?

По словам врача, рост полового органа у подростка начинается, когда идет половое созревание, с 13 до 18 лет, но генетически может быть размер обусловлен.

"Если мы считаем маленький половой, это член - это до 9-10 сантиметров, норма от 12 до 19 сантиметров и макропенис - это более 19 сантиметров", - рассказал медик.

Как можно увеличить размер

В частности, в медицине есть методы, которые позволяют увеличить размер мужского полового органа.

Врач проводит утолщение в объеме с помощью гиалуроновой кислоты - это интимный филлер. Его на год хватает, после этого он рассасывается. На половой член есть больше физического воздействия, и поэтому быстрее рассасывается гиалуроновая кислота.

Также можно делать удлинение. Это пересечение связки, которая поддерживает половой орган, потом нужно носить специальный экстендер, который вытягивает половой орган.

"Но просто носить экстендер не нужно, от этой манипуляции не будет толку", - добавил медик.

Александр Наумчук отметил, что такая манипуляция у него стоит примерно 2-3 тысячи евро. Однако, у каждого врача разные цены, можно найти и дешевле.

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