Как хранить морковь на зиму, чтобы она не заплесневела

Как подготовить морковь к хранению

На длительность хранения моркови влияют не только условие хранения, но и подготовка корнеплодов к закладке на зиму.

Сортировка моркови

Прежде чем хранить морковь, важно выбрать сорт, хорошо подходящий для зимнего хранения. Отмечают, что для длительного хранения лучше всего подходят среднеспелые и позднеспелые сорта.

Выбирайте только здоровые корнеплоды без признаков повреждений или болезней во избежание быстрого гниения.

Обрезка корнеплода

Чтобы морковь дольше хранилась в любом помещении, рекомендуют зарезать ботву, оставив около 1 см зелени. Небольшие хвостики помогают сохранять свежесть.

Очистка морковок

Лучше выкапывать морковь, когда земля сухая, чтобы корнеплоды не были слишком влажными. После сбора нужно аккуратненько очистить морковь от земли.

Если погода во время уборки была сухой и ясной, не обязательно мыть морковь перед хранением, поскольку влага может привести к гниению.

Однако собранную в дождливую погоду морковь все же следует промыть, ведь грязь повышает риск загнивания моркови. После мытья морковь нужно просушить.

Где хранить морковь

Морковь нуждается в специфических условиях для хранения, чтобы не заплесневеть. Но существует несколько общих правил:

Стабильная температура. Идеальная температура для хранения моркови составляет от 0 до +4 градусов. Хранить корнеплоды следует в прохладном, сухом и темном месте.

Идеальная температура для хранения моркови составляет от 0 до +4 градусов. Хранить корнеплоды следует в прохладном, сухом и темном месте. Не слишком высокая влажность. Хранение при высокой влажности способствует развитию плесени. Однако, если влажность будет слишком низкой, морковь может засохнуть. Поэтому оптимальная влажность для хранения моркови - около 90-95%.

Хранение при высокой влажности способствует развитию плесени. Однако, если влажность будет слишком низкой, морковь может засохнуть. Поэтому оптимальная влажность для хранения моркови - около 90-95%. Вентиляция в помещении. Для предотвращения образования плесени важно обеспечить хорошую вентиляцию места хранения.

Как подготовить морковь к хранению (фото: Freepik)

В подвале

Погреб или подвал обеспечивает оптимальные условия для длительного хранения моркови, если влажность воздуха невысока. Перед тем, как закладывать морковь на хранение подвал дезинфицируют и иногда белят стены известью, что предотвратит развитие болезней корнеплодов.

На балконе

Балкон может стать отличным местом для хранения моркови в ящиках. Для этого корнеплоды нужно дополнительно накрыть одеялом, чтобы уберечь от перемерзания.

Впрочем, на открытом балконе морковь хранят только до заморозков, а затем переносят в помещение. Иначе морковь может заплесневеть.

В земле

Один из лучших способов хранить морковь - закопать ее в песок. Как отмечают, песок поддерживает стабильность температуры и предотвращает развитие болезней. Для хранения моркови важно выбирать глинистый, но не речной.

Для этого выбирайте ящики или контейнеры с вентиляционными отверстиями, положите слой песка, разложите морковь и снова засыпьте песком. Этот метод помогает сохранить морковь в идеальном состоянии без образования плесени.

Где хранить морковь на зиму (фото: Freepik)

В холодильнике

Для небольшого количества моркови идеально подойдет простой холодильник. Храните в контейнерах или пластиковых пакетах. Однако в холодильнике часто бывает слишком высокий уровень влажности.

В бумаге

Бумага обеспечивает поток воздуха, но препятствует воздействию влаги. Для такого способа хранения немытую, но отсортированную морковь обертывают в крепкую бумагу или газету по 5-6 штук. Влажную бумагу обязательно нужно заменить.

В пакетах

Если у вас нет подвала или погреба, можно использовать пластиковые пакеты с отверстиями для воздуха. Это поможет сохранить влажность и предотвратить плесень.

В опилках

Иногда вместо песка используют опилки, которые устойчивы к плесени. Чтобы сохранить морковь таким способом, нужно выложить поочередно слой корнеплодов и слой опилок.

Не забывайте периодически проверять морковь на наличие гнили или плесени. Если вы заметили поврежденные корнеплоды, немедленно удалите их, чтобы они не повредили другие морковки. Это поможет избежать распространения грибковых инфекций.