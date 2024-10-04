Как хранить мед дома, чтобы он не потерял полезные свойства: помните об этих советах

Сладкий мед является частым ингредиентом витаминных чаев осенью и зимой. Хотя этот продукт храниться долго, со временем мед может засохнуть. Причина этого - неправильное хранение.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и как лучше хранить мед, чтобы не потерять его полезные свойства.
Избегайте влаги
Даже небольшое количество воды может способствовать брожению - именно так производится медовуха. Для кухонных запасов это не идеальный вариант, и это может фактически снизить качество меда.
Чтобы избежать попадания влаги в мед, убедитесь, что тара плотно закрывается, и используйте сухую ложку всякий раз, когда погружаете ее в баночку.
Кроме того, чтобы мед долго хранился, нужно избегать помещений с высоким уровнем влажности. Оптимальным уровнем влажности в помещении считается 60-80%.
Избегайте перепадов температуры
Если в вашем доме часто бывает тепло, найдите для меда самое прохладное место в амбаре. Также обязательно держите его подальше от плиты, любых производящих тепло приборов.
Чтобы сохранить полезные свойства меда, обязательно выберите помещение с постоянной температурой. Перепады температуры могут привести к тому, что мед потемнеет и потеряет вкус.
Хранить мед нужно в помещении без перепадов температуры (иллюстративное фото: Freepik)
Хотя температурный диапазон для хранения меда составляет от -6 до +20 градусов, хранить мед в холодильнике не обязательно. Лучше всего хранить мед хранить при температуре от 10 до 20 градусов.
Если хранить мед в холодильнике, лучше ставить его на нижней полке, где выше температура и нет колебаний.
Держите дальше от солнечных лучей
Держите мед подальше от солнечного света. Солнечный свет может разрушать питательные вещества в меде, поэтому лучше хранить мед в темном месте, например, в шкафчике.
Закрывайте банку герметично
Чтобы избежать порчи меда и потери питательных веществ, минимизируйте доступ воздуха. На вкус меда могут влиять ароматы других продуктов, кроме этого мед может поглощать влагу при чрезмерном контакте с воздухом.
Это также может привести к изменению цвета и вкуса. Поэтому убедитесь, что банк или контейнер, который вы используете, плотно закрыт, прежде чем убирать мед на хранение.
Выбирайте правильную тару
Рекомендуется использовать оригинальную тару, в которой был куплен мед, хотя подойдет любая чистая и сухая стеклянная банка или пластиковый контейнер, безопасный для пищевых продуктов. Однако не храните мед в металлической посуде, поскольку он может окисляться.
При правильном хранении мед не будет терять свои свойства около двух лет. Но это также зависит от сорта меда и способа получения - поэтому лучше всегда уточнять дату производства.
Если вы не собираетесь использовать мед в течение нескольких месяцев, он может кристаллизоваться. Хотя этот процесс является нормальным и обратимым, он может доставить хлопоты.
Мед хранится достаточно долго (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы предотвратить кристаллизацию, некоторые хранят мед в морозильной камере, переложив его в больший герметичный контейнер - ведь при замораживании мед может расшириться.
Однако такой способ может привести к загустению меда и изменению вкусовых свойств.
Признаки испорченного меда
Понять, что мед испортился, достаточно просто: он будет более темным или кристаллизованным. Помимо этого мед может иметь зернистую текстуру, неприятный запах или признаки брожения.
Кстати, раньше мы рассказывали, как хранить сушеные фрукты.
Читайте также, где хранить картофель, чтобы он не портился.
При написании материала использовались следующие источники: wikiHow, Allrecipes, The Spruce Eats, Смак Меду.