Как хранить мед дома, чтобы он не потерял полезные свойства: помните об этих советах

Как хранить мед

Избегайте влаги

Даже небольшое количество воды может способствовать брожению - именно так производится медовуха. Для кухонных запасов это не идеальный вариант, и это может фактически снизить качество меда.

Чтобы избежать попадания влаги в мед, убедитесь, что тара плотно закрывается, и используйте сухую ложку всякий раз, когда погружаете ее в баночку.

Кроме того, чтобы мед долго хранился, нужно избегать помещений с высоким уровнем влажности. Оптимальным уровнем влажности в помещении считается 60-80%.

Избегайте перепадов температуры

Если в вашем доме часто бывает тепло, найдите для меда самое прохладное место в амбаре. Также обязательно держите его подальше от плиты, любых производящих тепло приборов.

Чтобы сохранить полезные свойства меда, обязательно выберите помещение с постоянной температурой. Перепады температуры могут привести к тому, что мед потемнеет и потеряет вкус.

Хранить мед нужно в помещении без перепадов температуры (иллюстративное фото: Freepik)

Хотя температурный диапазон для хранения меда составляет от -6 до +20 градусов, хранить мед в холодильнике не обязательно. Лучше всего хранить мед хранить при температуре от 10 до 20 градусов.

Если хранить мед в холодильнике, лучше ставить его на нижней полке, где выше температура и нет колебаний.

Держите дальше от солнечных лучей

Держите мед подальше от солнечного света. Солнечный свет может разрушать питательные вещества в меде, поэтому лучше хранить мед в темном месте, например, в шкафчике.

Закрывайте банку герметично

Чтобы избежать порчи меда и потери питательных веществ, минимизируйте доступ воздуха. На вкус меда могут влиять ароматы других продуктов, кроме этого мед может поглощать влагу при чрезмерном контакте с воздухом.

Это также может привести к изменению цвета и вкуса. Поэтому убедитесь, что банк или контейнер, который вы используете, плотно закрыт, прежде чем убирать мед на хранение.

Выбирайте правильную тару

Рекомендуется использовать оригинальную тару, в которой был куплен мед, хотя подойдет любая чистая и сухая стеклянная банка или пластиковый контейнер, безопасный для пищевых продуктов. Однако не храните мед в металлической посуде, поскольку он может окисляться.

Сколько хранится мед

При правильном хранении мед не будет терять свои свойства около двух лет. Но это также зависит от сорта меда и способа получения - поэтому лучше всегда уточнять дату производства.

Если вы не собираетесь использовать мед в течение нескольких месяцев, он может кристаллизоваться. Хотя этот процесс является нормальным и обратимым, он может доставить хлопоты.

Мед хранится достаточно долго (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы предотвратить кристаллизацию, некоторые хранят мед в морозильной камере, переложив его в больший герметичный контейнер - ведь при замораживании мед может расшириться.

Однако такой способ может привести к загустению меда и изменению вкусовых свойств.

Признаки испорченного меда

Понять, что мед испортился, достаточно просто: он будет более темным или кристаллизованным. Помимо этого мед может иметь зернистую текстуру, неприятный запах или признаки брожения.