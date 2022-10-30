Как сохранить отношения на расстоянии: советы для пар от психологов

Из-за войны многие пары находятся в разных уголках страны или даже мира. Поддерживать отношения на расстоянии иногда оказывается очень не просто, ведь теряется близость между партнерами.

Styler собрал советы психологов, которые помогут вашим взаимоотношениям даже при сотнях или тысячах километров.

Делитесь впечатлениями

Рассказывайте любимым о своем дне, о местах, которые посетили и куда хотите поехать вместе, стройте планы. Таким образом вы будто почувствуете любимого человека в вашей жизни, несмотря на расстояние.

Не поддавайтесь эмоциям

Отношения - это всегда сильные эмоции, а на расстоянии их может не хватать. Может казаться, что партнер не уделяет достаточно внимания или что-либо. Но вместо этих размышлений лучше заняться усовершенствованием других сфер собственной жизни.

Создайте общие ритуалы

Звонки в определенное время, просмотр фильмов или другие занятия в режиме онлайн помогут сохранить близость и контакт. Используйте все возможности современных технологий.

Не забывайте о собственной жизни

Да, жить без близкого человека сложно, однако не забывайте о себе. Занимайтесь полезным, беспокойтесь о себе, знакомьтесь с новыми людьми. Когда ваше состояние будет в норме, вам захочется делиться с любимым или любимой позитивом, а не упрекать.

Не делайте "паузу"

Не думайте, что все наладится, когда вы снова будете вместе. Каждый день делайте что-то, что улучшит отношения.

Делайте сюрпризы

Отправьте подарок, цветы или просто открытку. Сейчас существуют разнообразные сервисы для доставок за границу, поэтому почему бы не воспользоваться.

Станьте более откровенными

Когда вы были рядом, то могли "прочесть" эмоцию партнера. На расстоянии это сделать все труднее, поэтому говорите о своих эмоциях открыто и честно. Если есть проблема, решайте ее вместе насколько это возможно, а не умалчивайте.

Привносите интимность

Не ограничивайтесь только обсуждением бытовых дел. Называйте друг друга нежными словами, вспоминайте только "ваши" ситуации и шутки.

Станьте самостоятельными

Это сложно, особенно если до этого вы решали все вместе или другой партнер своими руками. Однако важно включить своего внутреннего взрослого, чтобы облегчить свое существование.

К тому же, когда вы будете заняты решением бытовых вопросов, голова будет меньше думать об расстоянии.