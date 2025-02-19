Как сохранить отношения в условиях полной неопределенности вокруг? Практические советы

Ежедневные вызовы, стрессы и напряженная ситуация создают нестабильность во всех аспектах нашей жизни. И в первую очередь, есть риск, что это отразится на отношениях с близким человеком, потому что мы можем не сдержать гнев, страх, эмоции и отчаяние.
Как не допустить ссор в трудные периоды жизни и сохранить отношения, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Неопределенность порождает страх, а страх - напряжение в отношениях. Поэтому важно не замалчивать свои эмоции, а делиться ими.
"Даже если это просто: "Мне страшно", "Я устал", "Я боюсь потерять нас". Искренность сближает", - подчеркивает эксперт.
Стресс провоцирует конфликты. Но если вокруг и так "горит", важно, чтобы дома был тыл, а не еще один фронт.
"Перед тем как что-то сказать сгоряча, стоит спросить себя: "Это поможет нам или только усилит напряжение?" - советует коуч.
Чашка чая без напоминаний. Объятия, когда они нужны. Слова "Я рядом" и "Мы справимся". Маленькие знаки внимания сейчас значат больше, чем когда-либо.
Это может быть традиция смотреть вместе фильм каждую пятницу, гулять по вечерам или просто пить кофе по утрам без телефонов. В нестабильном мире такие ритуалы помогают держаться.
Иногда лучшее, что можно сделать для отношений - дать партнёру время побыть наедине.
"Не давить, не требовать "немедленно поговорить". Иногда нужно просто выдохнуть", - отмечает специалист.
Не обязательно строить далекие планы, но хотя бы представлять, что вы будете делать через месяц, год, после победы. Это дает ощущение, что у вас есть общее "завтра".
"Настоящая близость проявляется не тогда, когда все легко, а когда сложно. И если вам удается быть рядом, даже когда мир шаткий - значит, ваши отношения действительно крепкие", - резюмирует Виталий Курсик.
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