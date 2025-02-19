Как сохранить отношения в условиях полной неопределенности вокруг? Практические советы

Говорите о своих чувствах

Неопределенность порождает страх, а страх - напряжение в отношениях. Поэтому важно не замалчивать свои эмоции, а делиться ими.

"Даже если это просто: "Мне страшно", "Я устал", "Я боюсь потерять нас". Искренность сближает", - подчеркивает эксперт.

Не воюйте друг с другом

Стресс провоцирует конфликты. Но если вокруг и так "горит", важно, чтобы дома был тыл, а не еще один фронт.

"Перед тем как что-то сказать сгоряча, стоит спросить себя: "Это поможет нам или только усилит напряжение?" - советует коуч.

Поддерживайте друг друга в мелочах

Чашка чая без напоминаний. Объятия, когда они нужны. Слова "Я рядом" и "Мы справимся". Маленькие знаки внимания сейчас значат больше, чем когда-либо.

Найдите свои "островки стабильности"

Это может быть традиция смотреть вместе фильм каждую пятницу, гулять по вечерам или просто пить кофе по утрам без телефонов. В нестабильном мире такие ритуалы помогают держаться.

Позволяйте друг другу перезагружаться

Иногда лучшее, что можно сделать для отношений - дать партнёру время побыть наедине.

"Не давить, не требовать "немедленно поговорить". Иногда нужно просто выдохнуть", - отмечает специалист.

Планируйте будущее, даже если оно кажется призрачным

Не обязательно строить далекие планы, но хотя бы представлять, что вы будете делать через месяц, год, после победы. Это дает ощущение, что у вас есть общее "завтра".

"Настоящая близость проявляется не тогда, когда все легко, а когда сложно. И если вам удается быть рядом, даже когда мир шаткий - значит, ваши отношения действительно крепкие", - резюмирует Виталий Курсик.