Как сохранить хлеб свежим до трех недель: невероятно простые лайфхаки

Стебель сельдерея

Эксперт по потребительским товарам Том Черч рекомендует в пакет с хлебом поместить стебель сельдерея - это защитит его от плесени.

"Если вы когда-нибудь открывали буханку хлеба, чтобы сделать сэндвич, и обнаруживали, что она заплесневела, подумайте о том, чтобы положить в пакет для хлеба веточку сельдерея. Это может показаться странным, но хлеб впитает влагу, которую обеспечивает сельдерей, и останется свежим", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, к стандартному хранению хлеба можно будет добавить +7 дней. Он не буде черстветь и плесневеть.

Храните в холодильнике

В сообществе Frakking Creations поделились собственным лайфхаком, который позволит хранить хлеб три недели свежим и без плесени.

В оригинальном пакете, в котором хлеб продается, нужно сделать небольшие отверстия для выхода влаги. Иначе хлеб будет конденсироваться и это вызовет быстрый рост плесени.

Отверстия можно сделать ножницами и сделать небольшие надрезы вокруг верхней части пакета. Еще пару отверстий сделайте внизу.

"Когда вы делаете небольшие надрезы в пакете, хлеб будет медленно высыхать, поэтому вы можете регулировать количество отверстий, чтобы он не высыхал слишком сильно или плесневел", - говорят эксперты.

Чтобы хлеб хранился достаточно долго - поместите его в таком пакете в холодильник. Это увеличит срок хранения до трех недель.

Герметичный контейнер

Блогер Кэри в своем TikTok рекомендует использовать для хлеба герметичный контейнер. Крышка с силиконовым уплотнением предотвратит попадание влаги.

Заморозка

Еще один совет дала руководительница отдела питания Джилл Чарльтон - она советует хлеб заморозить. Можно это сделать с целой буханкой, а можно разделить ее на части.

Важно следить за тем, чтобы в морозильной камере была достаточно низкая температура, а хлеб не прикасался к стенкам.

"Большинство видов хлеба можно заморозить на срок до трех месяцев. Нарезанный хлеб размораживается довольно быстро и можно иметь всегда свежий хлеб прямо под руками. А для гренок его можно даже не размораживать", - рекомендует она.

Любой хлеб, который вы планируете заморозить, стоит завернуть в двойную упаковку, чтобы сохранить свежий вкус. А можно завернуть в пищевую пленку, затем в фольгу, а потом снова в пленку. Не забудьте о наклейке с датой заморозки. Такой хлеб хранить дольше 6 месяцев не рекомендуется.