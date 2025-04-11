Как сохранить анонимность в интернете: 5 инструментов, которые реально работают

В эпоху цифровых технологий сохранить конфиденциальность становится все сложнее. Каждое ваше действие в интернете может оставлять след - от IP-адреса до истории поисков. Но есть проверенные способы защитить свою анонимность.

IP-адрес отправителя данных

Самыми большими предателями являются ваш браузер и IP-адрес. Последний автоматически предоставляется при серфинге в интернете, чтобы пользователь сайта знал, куда отправить данные. Это необходимо, но любой человек может использовать ваш IP-адрес, чтобы узнать хотя бы ваше примерное местоположение.

Анализ вашего IP-адреса - это только один из нескольких идентификаторов, которые могут быть использованы для отслеживания вас в интернете. Однако ваш IP-адрес - это наиболее важная общая характеристика, к которой могут получить доступ операторы сайтов и рекламодатели.

Поэтому защита IP-адреса требует особого внимания, если речь идет о повышении вашей конфиденциальности. Здесь виртуальная машина может быть очень полезной.

VM для анонимного серфинга

Виртуальная машина (VM) помогает вам просто серфить по сети, используя "плащ-невидимку" всякий раз, когда вы хотите быть как можно менее узнаваемым - например, при онлайн-покупках, поиске информации или доступе к частному контенту.

Для повседневных посещений страниц, таких как новостные сайты, стриминг музыки и фильмов, обычно не требуется защитный щит. Вы можете выполнять эти действия без виртуальной машины на вашем компьютере.

Скройте онлайн-трафик виртуальной машины с помощью VPN

Испытанный и проверенный способ путешествовать по интернету относительно незаметно - это VPN-туннель (Virtual Private Network). Здесь пакеты данных не отправляются напрямую от вашей виртуальной машины к целевому серверу, а маршрутизируются через VPN-сервер.

Преимущество заключается в том, что журналы серверов, которые вы посещаете, не хранят ваш IP-адрес, а сохраняют IP-адрес VPN-сервера. Кроме того, данные, отправленные через VPN-туннель, также зашифрованы, что делает их перехват третьими сторонами более сложным.

Чтобы подключиться к интернету со скрытым соединением, вам нужно всего лишь установить программное обеспечение, предоставленное провайдером, в виртуальной машине (Nord VPN, Cyberghost и Surfshark). Windscribe бесплатен с объемом в 10 ГБ в месяц.

Поставщики VPN обычно не только обеспечивают маскировку IP-адреса, но и обход гео-IP-блокировок. Такие меры направлены на предотвращение использования услуг - обычно видео-стриминга - пользователями из определенных стран, где они либо недоступны, либо ограничены.

Однако, если вы выходите в интернет с вашим IP-адресом, который идентифицирует вас как пользователя из Германии, через VPN-сервер с украинским IP-адресом, для целевого сервера вы будете украинцем.

Больше конфиденциальности при серфинге

Если IP-адрес ПК изменяется и маскируется, вы обманываете не только рекламную индустрию. Вместо одного посетителя, который заходит на десять страниц, в журналах сервера вы будете отображаться как десять посетителей, каждый из которых посетил по одной странице. Для этого рекомендуется использовать браузер Tor, который подключается к сети Tor. Он маскирует реальный IP-адрес через промежуточные прокси-серверы.

Данные в сети Tor больше не идут напрямую от вас к сайту, а проходят через несколько промежуточных точек. Первая точка знает ваш IP-адрес, но следующие уже не имеют этой информации, как и сам сайт, на который вы заходите. Каждая из этих точек знает только, откуда пришли данные, но не их конечный адрес. Благодаря этому отследить, кто именно отправил запрос, становится крайне сложно.

У Tor есть и свои недостатки. В зависимости от загрузки скорость серфинга может существенно замедляться. Даже перегруженный промежуточный узел может замедлить процесс. И, как в любой сети, она может быть безопасной только до тех пор, пока не будет скомпрометирована. В конце концов, если разведывательные агентства смогут подслушать узел Tor, это не означает, что пользователя можно будет дезанонимизировать.

Безопасность и анонимность с Tails

Tails - это живой Linux-система на базе Debian, которая делает особый акцент на конфиденциальности и анонимности. Для этого Tails включает в себя уже упомянутый, особенно безопасный браузер Tor. Кроме того, в нем есть другие программы, такие как почтовый клиент Thunderbird, мессенджер Pidgin, графические программы Gimp и Inkscape, а также офисный пакет Libre Office.

Три версии Tails доступны для скачивания на официальном сайте производителя https://tails.net/. Вы можете выбрать между USB-образом для дальнейшего использования на USB-носителях, ISO-образом для записи на DVD и ISO-образом для использования в виртуальной машине Virtualbox или Vmware Workstation или Player.